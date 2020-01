‘WandaVision’ arrive plus tôt que prévu

Le projet le plus fou et le plus étrange de Marvel à ce jour, WandaVision, frappera Disney + plus tôt que prévu, et chaque fois que les fans obtiennent quelque chose de Marvel plus tôt que prévu, c’est le bienvenu.

La série devait faire ses débuts en 2021. Maintenant, elle sortira en 2020, à peu près au même moment que le Falcon et le Winter Soldier font leurs débuts.

Cependant, certaines nouvelles de Marvel pas si bonnes ont été publiées depuis. Le réalisateur de Doctor Strange dans le Multivers de la folie a quitté le film, et WandaVision était censé mener ce film d’une manière ou d’une autre. Le déménagement de WandaVision pourrait-il être lié?

Disney + a de grands plans pour 2020

Le casting de WandaVision | Jesse Grant / . pour Disney

La nouvelle que WandaVision avait été déplacée est venue via une promo de Disney + annonçant leur programmation pour 2020. De nombreux éléments étaient attendus, y compris l’ajout des remakes d’Aladdin et de Lion King à la plate-forme. Cependant, les fans de Marvel ont été agréablement surpris de voir WandaVision parmi le groupe.

Les fans ont été particulièrement curieux de regarder cette émission, qui semble être un mélange étrange entre l’héroïsme MCU et les tropes de télévision des années 50 comme Leave it to Beaver. La série ferait la chronique de ce qui est arrivé à Wanda après Avengers: Fin de partie, et les fans ont spéculé que le décor des années 1950, avec Wanda et Vision inondés de bonne humeur, est une illusion que Wanda a créée pour faire face à la mort de Vision.

La série poursuivra également le voyage de Wanda pour devenir la sorcière écarlate à part entière, qui a une histoire d’être à la fois vertueuse et méchante dans les bandes dessinées. Ajoutez à cela le fait que ce spectacle particulier est le bébé du chef de Marvel Kevin Feige, et l’intrigue se déroule dans ce spectacle. Plus tôt ce spectacle s’explique, mieux c’est.

Le déménagement égalise le calendrier Marvel

Comme le souligne ., l’émission donne à Marvel un peu plus de répit entre les films et les émissions. Auparavant, Marvel n’avait que trois grands projets à réaliser cette année: Black Widow and May, The Falcon and the Winter Soldier à l’automne et The Eternals en novembre.

En revanche, 2021 était pleine à craquer, avec Loki, WandaVision et What If ..? tous prêts à faire leurs débuts sur Disney_. Côté cinéma, Marvel a Shang-Chi en février, Doctor Strange dans le multivers de la folie en mai, leur troisième film Spider-Man en juillet et Thor: Love and Thunder.

C’est peut-être toute la merveille que le marché pourrait supporter et puis certaines. Disney pensait que mettre trop de films Star Wars en si peu de temps aurait pu être trop ambitieux, au point que le public était indifférent à Solo, le premier film de Star Wars à perdre de l’argent.

Malgré le succès de Marvel, Disney ne voulait peut-être pas risquer autant de saturation avec quatre films et presque autant d’émissions de télévision au cours de la même année. Avec le nouveau calendrier, 2021 a encore une tonne de produits, mais il est moins déséquilibré par rapport à cette année.

“Multiverse of Madness” a besoin d’un nouveau directeur

Puis est venue la nouvelle jeudi que Marvel s’était séparée de Scott Derrickson, le directeur de Doctor Strange, qui devait également faire la suite. Pour l’instant, au moins, Disney a toujours l’intention de s’en tenir à sa sortie en mai 2021, date, donc ils sont à la recherche d’un nouveau directeur pour reprendre stat.

Marvel avait ballyhooed le fait que WandaVision créerait en quelque sorte Doctor Strange dans le multivers de la folie, et on se demande si ce sera toujours le cas, maintenant que WandaVision s’est éloigné de la suite de Doctor Strange.

Marvel et Derrickson n’ont pas dit exactement pourquoi Derrickson a quitté le film, sauf pour le mettre aux «différences créatives» habituelles.

Selon la rumeur, Derrickson voulait en faire un film d’horreur, et Marvel a rechigné.

C’est au moins la troisième fois qu’un film Marvel change de réalisateur. Le premier s’est produit lorsque Patty Jenkins allait diriger Thor: The Dark World, jusqu’à ce que Marvel la remplace finalement par le réalisateur de Game of Thrones, Alan Taylor. L’autre changement de réalisateur est venu avec Ant-Man, qui allait être réalisé par Edgar Wright, qui est parti quand il s’est rendu compte qu’il n’aurait pas la liberté de création dont il jouit habituellement. Il a été remplacé par Peyton Reed.

Ce que tout cela signifie pour WandaVision est difficile à savoir à ce stade. Il se pourrait également que la décision de WandaVision n’ait rien à voir avec les problèmes sur Multiverse of Madness. Marvel, aussi secrète soit-elle, ne fournira probablement pas d’explication de sitôt.