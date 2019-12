'WandaVision' présentera une version de ce personnage emblématique que les fans n'ont jamais vu auparavant

Plus Marvel parle de WandaVision, plus ça sonne étrange. Et c'est exactement ainsi que Kevin Feige, directeur de la création de Marvel et architecte de Marvel Cinematic Universe (MCU), l'aime probablement.

Alors que Feige est considéré comme le prodige avec la touche dorée pour les films de super-héros, WandaVision représente quelque chose d'un risque – et pas seulement en raison de son mélange en boucle de tropes de super-héros et de l'iconographie des années 50. Pour une chose, cette émission particulière est le bébé de Feige. Et pour un autre, il dit que cela montrera que Wanda deviendra sorcière écarlate.

Le MCU n'appelle jamais Wanda la sorcière écarlate

Elizabeth Olsen | Gary Gershoff / .

Screen Rant rapporte que Feige a parlé des émissions Marvel / Disney + au CCXP au Brésil. Il a dit que WandaVision transformera Wanda en sorcière écarlate. Et les fans peuvent penser à juste titre: «Attendez une minute – je pensais qu'elle était déjà Scarlet Witch?

Eh bien, oui et non. Remarquer; cependant, que les films l'appellent rarement, voire jamais. Elle est généralement appelée Wanda.

Dans les bandes dessinées, Wanda est issue des X-Men et a commencé comme un méchant, Magneto étant censément le père de Wanda et Quicksilver, l'un des rares personnages, sinon le seul, à apparaître dans les super-héros Disney et Fox films.

Tout compte fait, la version MCU de Wanda est apparue principalement dans les films Avengers, avec une introduction rapide dans la scène du générique de fin de Captain America: The Winter Soldier. Elle s'est consumée de culpabilité lors d'une mission où elle a tenté de réorienter une explosion au Nigeria et a tué accidentellement des personnes. Cela a remis toute l'équipe en question.

Dans les batailles suivantes avec Thanos, Vision est morte et Wanda s'est rattrapée en un clin d'œil, mais elle a failli retirer Thanos elle-même lorsqu'elle est revenue dans Avengers: Fin de partie.

Comment Wanda peut-elle devenir Scarlet Witch?

Voici comment Feige explique la transformation de Wanda, tel que rapporté par Screen Rant:

"Avoir l'occasion de raconter plus de leur histoire, de voir plus de ce que Wanda peut faire, plus de ce qui fait Vision Vision, et, surtout, de révéler un nom que je ne suis même pas sûr que nous ayons encore dit dans le MCU , mais nous en faisons absolument une grande partie dans la série, c'est que Wanda est en fait la sorcière écarlate. Qu'est-ce que cela signifie, qu'elle est la sorcière écarlate? Et c'est ce que nous jouons dans cette émission, d'une manière qui est entièrement amusante, entièrement drôle, quelque peu effrayante, et qui aura des répercussions sur toute la future phase 4 du MCU. "

Comme il le fait souvent, Feige a dit beaucoup de choses sans en révéler grand-chose. Les fans ont pris note du look TV des années 50, spéculant que c'est un mécanisme d'adaptation pour Wanda de ramener la vision disparue. Thanos l'a tué dans Infinity War pour récupérer la dernière pierre dont il avait besoin pour exécuter le snap.

Comment «WandaVision» est-il lié à la suite «Doctor Strange»?

Feige a beaucoup parlé de la façon dont WandaVision sera lié à Doctor Strange dans le multivers de la folie, marquant la première fois que l'histoire d'une émission de télévision Marvel alimentera directement un film. Les émissions télévisées ont fait référence au MCU auparavant, mais les émissions Disney + supervisées par Feige sont un tout nouveau jeu de balle.

Il prend la célèbre inter-connectivité de ses histoires et la diffuse sur plusieurs plateformes. C’est une façon d’inciter les gens à s’abonner au nouveau service de streaming de Disney.

Parfois, les scénaristes retonnent les personnages, ce qui signifie qu'ils changeront les backstories pour refléter un changement de direction. (Pensez à Luke et Leia comme frère et sœur.)

Au lieu des pouvoirs de Wanda provenant des pierres Infinity, maintenant ils seront de nature plus magique. De nombreux fans soupçonnent Wanda de "casser" dans la série et de devenir le méchant de la suite de Doctor Strange.

Cela semble dur pour un personnage sympathique comme Wanda – faire de cette sorcière écarlate – mais ce serait vrai pour les bandes dessinées en ce qu'elle a été une méchante. Nous devrons voir comment cela se déroulera lorsque la série sortira au printemps 2021, avec le film qui suivra en mai.