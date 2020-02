‘Watchmen’ aura-t-il une saison 2 sur HBO?

La série de romans graphiques Watchmen, créée par Alan Moore et Dave Gibbons, a plus que fait sa marque à Hollywood. Après un film Watchmen de 2009, son récit historique des dieux qui vivent comme des super-héros parmi les humains est devenu une série HBO en 2019. Le spectacle a été adoré par les critiques et les fans. Plus impressionnant encore, les téléspectateurs qui ont vécu et respiré Watchmen l’ont aimé aussi bien que ceux complètement nouveaux dans la bande dessinée. La série opportune a mis en lumière la vilaine vérité du racisme en Amérique, à commencer par les émeutes raciales de Tulsa en 1921.

Mais qu’est-ce que cela signifie pour une deuxième saison potentielle? Est-ce si bon que HBO devrait le laisser tranquille, ou le créateur Damon Lindelof offrira-t-il aux fans une saison 2 de Watchmen?

Regina King et dans Watchmen | Mark Hill pour HBO / .

Le showrunner des Watchmen Damon Lindelof s’ouvre sur une potentielle saison 2

Lindelof, également l’homme derrière Lost and The Leftovers, a récemment déclaré qu’il était ouvert à l’idée d’une deuxième saison Watchmen, mais l’idée d’une saison 2 n’est pas encore là.

Il a dit à Vulture:

Je dirai qu’il est encore trop tôt pour répondre à cette question. À l’heure actuelle, l’espace dans lequel se trouve HBO et dans lequel je me trouve pose la question: devrait-il y avoir une autre saison de Watchmen? Et s’il devait y avoir une autre saison, quelle serait-elle? Je ne dis pas que je ne veux pas le faire, ou ça ne devrait pas exister. Je dis simplement: “Mon garçon, chaque idée que j’avais eue dans cette saison de Watchmen.”

Lindelof a expliqué qu’il essaiera de rester ouvert.

“Je vais installer mon antenne, voir si elle reçoit quelque chose”, a-t-il déclaré. “S’il ne reçoit rien dans un délai raisonnable … alors je pense que nous passons à votre question, qui est, sinon moi, alors qui?”

HBO, a poursuivi Lindelof, pense que l’émission «devrait être une série continue». Cependant, il n’y a pas de précipitation.

“Peut-être que cela continuera dans un an ou deux”, a-t-il déclaré. “Je veux voir plus de Watchmen.”

Le showrunner Watchmen a comparé sa série à d’autres drames acclamés par la critique comme Fargo et True Detective.

«Il s’agissait d’anthologies en cours, mais chaque saison avait un design avec un début, un milieu et une fin qui permettait aux saisons suivantes de présenter des personnages entièrement différents, ou même de se dérouler sur des périodes entièrement différentes», a-t-il déclaré. Ce serait une merveilleuse option pour un spectacle comme Watchmen.

Qu’en est-il du casting de «Watchmen»? Sont-ils sous contrat pour une série en cours avec HBO?

Quand Entertainment Weekly a demandé à Lindelof si les acteurs de la série étaient encore sous contrat pour une autre saison 2, il a différé.

“C’est une question HBO / Warner Bros.”, a-t-il déclaré. “Contractuellement parlant, je ne pense pas que ce soit encore arrivé. Je ne sais pas quelles sont les règles de la cale. “

Cependant, Regina King, le leader de la saison 1 de Watchmen, est actuellement à égalité. Elle “réalise un film en ce moment et je pense qu’elle le fera dans un avenir prévisible”, a expliqué Lindelof. Les scénaristes sont également «passés à autre chose». Il a cependant de l’espoir:

Damon Lindelof, Nicole Kassell, Regina King et Yahya Abdul-Mateen | Ilya S. Savenok / . pour HBO

Je suppose que je l’ai dans le fond de mon esprit où si je les appelais et qu’ils étaient disponibles et que je pouvais me dire: “ Hé, nous remettons le gang ensemble pour un autre casse ”, et ils pourraient le faire il. Mais je suis peut-être naïf à ce sujet.

Mais les sources d’EW leur ont dit que “les accords avec les meilleurs acteurs de la série ont été conclus pour une série en cours”. Bonne nouvelle pour les fanatiques de Watchmen.

La série HBO pourrait avoir de nouveaux personnages et un nouveau showrunner

Cependant, plus récemment, Lindelof a déclaré à USA Today «qu’il avait raconté l’histoire qu’il voulait raconter et n’avait aucun intérêt pour une deuxième saison». Il a également donné sa «bénédiction» à HBO pour que quelqu’un d’autre crée une deuxième saison.

Mais, pourrait-il (ou devrait-il y avoir) même une autre saison Watchmen avec un showrunner différent à la barre, surtout compte tenu des grosses chaussures qu’ils devraient remplir à partir de la saison 1? Lindelof est ouvert à l’idée. Cependant, le président de la programmation de HBO, Casey Bloys, dit que c’est peu probable: «Il serait difficile d’imaginer [Watchmen] sans Damon impliqué en quelque sorte. “

Mais peut-être que Watchmen remportant le prix WGA de la meilleure nouvelle série a fait couler le jus créatif de Lindelof. Il a déclaré à Deadline lors des WGA Awards en février 2020 qu’il ne voulait jamais «fermer complètement la porte».

Regina King assiste à la première de Watchmen de HBO | Rich Fury / .

«Si dans deux ou trois ans je dis, je viens d’avoir une autre idée, ce sera beaucoup plus difficile à ouvrir. Mais je dirais que c’est à peine entrouvert », a-t-il expliqué. Bien qu’il n’existe «aucun projet en cours pour créer davantage de Watchmen, at-il dit, il est ouvert à de nouvelles idées et à de nouveaux showrunners.

“Si l’idée venait, j’en serais enthousiaste, l’idée pourrait ne pas venir de moi”, a-t-il déclaré. «Je serais super excité que cela vienne de quelqu’un d’autre. Donc, ma position n’a pas changé. “