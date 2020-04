Wendy Williams a envoyé à John Oliver Doritos, du caviar et une peinture d’elle-même

Wendy Williams est une animatrice de télévision non conventionnelle. John Oliver est connu pour avoir discuté de toutes sortes de comportements non conventionnels dans son émission. D’une manière étrange, Williams et Oliver étaient faits l’un pour l’autre.

Dans un épisode de la semaine dernière ce soir, Oliver a discuté de tout, des habitudes alimentaires inhabituelles de Williams à ses souvenirs de Betty Boop. En fin de compte, Oliver a déclaré qu’il était fan de la nouvelle émission de Williams, Wendy @ Home. Williams a aimé l’épisode dont Oliver a parlé et, à son tour, a interviewé Oliver sur son programme.

Les habitudes alimentaires inhabituelles de Wendy Williams

Dans l’épisode susmentionné de Wendy @ Home, Williams a mangé des collations particulières. Par exemple, elle a mangé du caviar et des Doritos. Elle a dit que le caviar la faisait «monter» alors que Doritos la gardait «exactement» là où elle «devait être». Elle a également mangé du «bacon avec du fromage bleu étouffé dans une sauce piquante et du sirop d’érable».

Dans son segment sur elle, Oliver s’est moqué de l’habitude de Williams de manger devant la caméra. Cependant, maintenant il a eu la chance d’agir comme Williams à la télévision. De la quarantaine, Oliver s’est diffusé en parlant à Williams et en mangeant un de ses nouveaux snacks signature.

John Oliver reçoit des cadeaux de Wendy Williams

Tout d’abord, Williams a exprimé sa gratitude pour Oliver avec des clips d’elle dans son émission. Oliver a révélé que Williams lui avait envoyé une peinture d’elle-même. Plus précisément, la peinture la montre sur le point de manger une côtelette d’agneau. Si seulement cela lui montrait son mélange de bacon, de fromage bleu, de sauce piquante et de sirop d’érable!

Ensuite, Oliver a essayé un mélange de caviar et de Doritos que Williams lui a envoyé, même si ce n’est pas quelque chose qu’il mangerait autrement. Il a expliqué: «Vous avez envoyé du caviar et des Doritos. Je n’aime aucun de ces aliments séparément, donc je ne sais pas comment je les aimerai ensemble. ”

Il en a essayé et a dit qu’il avait le goût de toutes les saveurs imaginables combinées. “Wow, c’est beaucoup. Ce n’est pas qu’une seule saveur, Wendy, c’est presque toute la saveur. »

John Oliver dans son émission et sa femme

Williams a demandé pourquoi Oliver en avait parlé dans son émission. Oliver a déclaré que son équipe recherchait des extraits d’autres émissions diffusées depuis son domicile. Oliver a aimé Wendy @ Home parce que Williams avait l’air de ne donner aucun «f * cks».

Williams, à son tour, a demandé à Oliver son habitude de jurer. Elle voulait savoir si ses enfants l’imitaient en jurant. Oliver a dit qu’il espérait que non. Il a également déclaré que si ses enfants se souvenaient de la pandémie de coronavirus (COVID-19), ils se souviendraient que leur père irait dans une pièce et hurlerait pendant le tournage de son émission.

Williams a également déclaré que la femme d’Oliver était belle. Oliver a dit qu’il avait rencontré sa femme – un médecin – après son retour d’Irak. Oliver a dit qu’il espérait que sa femme serait en mesure de résoudre tous les problèmes médicaux qu’il avait pendant la quarantaine.

Un plat de John Oliver et Wendy Williams sur «The Real Housewives of New York»

Williams a noté que, comme elle, Oliver est un fan de The Real Housewives of New York. Elle a demandé quelle femme au foyer était sa préférée. Oliver a dit qu’il aime Sonja Morgan et les autres femmes au foyer qui, selon lui, sont proches des sociopathes. Williams a également dit qu’elle aime Morgan.

Oliver a signé et Williams a dit qu’elle aimerait le voir une fois la quarantaine terminée. Avec un peu de chance, ils joueront le rôle de guest star dans leurs émissions respectives. Les fans pensent que les deux avaient la chimie en tant qu’artistes.

