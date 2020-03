Wendy Williams claque Ashley Graham pour avoir changé bébé en public

Wendy Williams a beaucoup d’amour pour Ashley Graham, mais pas quand elle fait ça.

Jeudi, lors de son segment Hot Topics, l’animateur de talk-show est allé sur le modèle après que Graham ait partagé une photo la montrant changeant son bébé Isaac au milieu d’un Staples au cours du week-end.

“J’adore Ashley Graham. C’est un beau mannequin, elle a été dans la série, nous l’aimons, je l’ai vue socialement et elle est honteuse de ma part”, a déclaré Williams en haut de son segment. “Écoutez ce que je dis parce que je n’aime pas ce qu’elle a fait.”

Ashley Graham a changé la couche de son bébé sur le sol d’un magasin Staples et a été honteuse de maman. Ceci et plus encore sur les sujets d’actualité d’aujourd’hui. pic.twitter.com/4YvM2ffr8J

– Wendy Williams (@WendyWilliams) 5 mars 2020

Malgré l’explication de la façon dont Graham a changé sa couche sur un tapis et a affirmé qu’il n’y avait «pas de toilettes en vue», Williams a quand même dit «Je ne veux pas voir ça». Dire aux femmes à la maison que ce n’est pas un mouvement pour qu’elles “vénèrent”, elle a ensuite expliqué ce qu’elle pense qu’Ashley aurait dû faire dans la situation.

“C’est ce que tu es censé faire si tu es Ashley Graham … pourquoi n’a-t-elle pas emmené le bébé dans la voiture?” demanda Wendy. “Mon autre chose est, si vous avez un enfant de 7 semaines – et il n’y a rien de mal à sortir son fils à 7 semaines – mais vous regardez le bébé plus que vous regardez où les Sharpies et des anneaux de papier et des cartouches pour votre imprimante. “

“Quand vous voyez le visage de ce bébé devenir violet, vous savez ce qu’ils font, ils sont sur le point d’en repousser un”, a poursuivi Williams, réitérant qu’elle souhaitait juste que Graham ait géré la situation différemment et ne l’ait pas partagée sur Instagram.

“Ce n’est pas cool et je ne sais pas pourquoi nous devons le savoir sur votre Instagram. Ce n’est pas chaud”, a conclu Wendy. “Ashley, je t’aime. Ce n’est pas chaud. Cela envoie un mauvais message. Je ne veux pas voir ça dans le magasin. Je ne veux pas, et je suis une maman. Je ne veux pas voir cette.”

Graham a partagé la photo pendant le week-end, sous-titrant la photo: “Sh💩t vient de devenir réel! Première explosion de couches en faisant des courses sans toilettes en vue! Dieu merci, je me suis souvenu de mettre le matelas à langer dans le sac à couches !!!”

Ses commentaires ont été inondés par ceux qui la félicitaient, sympathisaient avec elle et, comme Wendy, se demandaient pourquoi c’était nécessaire. Alors qu’Amy Schumer la traitait de «reine» et que Sara Foster a dit qu’elles avaient toutes «été là», d’autres ont critiqué Graham.

“Je ne comprends pas pourquoi changer votre couche-culotte de bébé dans le sol d’un magasin fait de vous une maman formidable”, a lu un commentaire populaire. “Je pense que c’est plutôt sans classe. Il doit y avoir d’autres installations dans la région ou retourner dans votre voiture.”

“C’est des gens de Walmart ici”, a écrit un autre.

Graham n’a encore répondu à aucune des critiques.