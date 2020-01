Wendy Williams claque la nouvelle petite amie de Rob Kardashian, dit qu’il a besoin de “ faire mieux ”

Wendy Williams n’a aucun problème à exprimer son opinion. En fait, cela fait partie de la raison pour laquelle elle a eu une carrière si réussie. Chaque jour, dans son émission, Williams discute de «sujets d’actualité», qui sont des sujets tendances sur les célébrités. Lors de son émission du 30 janvier, elle a discuté de la nouvelle petite amie présumée de Rob Kardashian – et elle n’a pas hésité.

Wendy Williams, Rob Kardashian | Mike Coppola / . pour Good Shepherd Services; Gabriel Olsen / WireImage

Williams parle toujours de son esprit

Le Wendy Williams Show dure depuis plus d’une décennie, et la raison de sa longue durée est que Williams ne retient pas ses pensées. Chaque fois qu’elle a une opinion sur quelque chose, elle la partage, même si ce n’est pas nécessairement ce que tout le monde pense. Williams a dit des choses dures de temps en temps, comme lorsqu’elle a qualifié la fille de Lori Loughlin Olivia Jade de «stupide» et «autorisée». (Mais, en toute honnêteté, certains pourraient être d’accord avec cette analyse.) reste fidèle à sa personnalité.

Elle aime engager son public dans des «sujets d’actualité»

L’une des parties les plus divertissantes du spectacle de Williams commence à partir du moment où Williams monte sur scène. Après son introduction, elle entre dans “Hot Topics”, où elle discute des nouveautés en matière de divertissement et donne son avis sur certains scénarios. C’est aussi là qu’elle engage le plus son public (elle les appelle ses «co-animateurs» pour cette raison). À ce stade, Williams donne ses opinions honnêtes sur tout ce qui se passe dans le monde des célébrités, que le public soit d’accord ou non avec ses analyses.

Williams a critiqué la nouvelle petite amie de Rob Kardashian

Lors de l’émission de Williams le 29 janvier, elle a parlé de la nouvelle petite amie présumée de Rob Kardashian. Selon les rumeurs, le seul fils de Kardashian sortirait avec Love & Hip Hop: la star d’Atlanta Tommie Lee, et Williams n’avait aucun problème à suggérer que ces deux-là n’étaient pas bons l’un pour l’autre. Elle a révélé que Lee a été arrêtée 31 fois et elle semblait déçue de savoir qui Kardashian avait choisi comme petite amie. Kardashian a déjà fréquenté le rappeur Blac Chyna et la star de Love & Hip Hop Alexis Skyy.

Williams a déclaré que Rob devait «faire mieux» dans le choix des femmes de sa vie

En ce qui concerne les copines, Kardashian n’a pas le meilleur bilan. Lors de la première de Keeping Up With the Kardashians, Kardashian sortait avec l’actrice Adrienne Bailon – une femme amicale et sortante. Il l’a trompée, cependant, et les deux se sont séparés. Depuis lors, Williams suggère qu’il n’a pas ramené à la maison les meilleures femmes. Kardashian est sorti avec Blac Chyna il y a quelques années, et les deux partagent une fille, Dream. L’année dernière, il est sorti avec la star de la télé-réalité Alexis Skyy, et il a récemment été annoncé qu’il sortait avec Lee. Mais Lee, qui a un passé troublé, pourrait ne pas être le meilleur pour lui, selon Williams.

“Rob, pourquoi attirer le même type de femme à chaque fois?”

Williams a demandé rhétoriquement, suggérant que ces femmes ont un dénominateur commun

d’avoir des ennuis. Williams a ensuite montré des images de tous les 31 de Lee

mugshots et a déclaré que Kardashian doit “faire mieux” en termes de femmes qu’il

Rendez-vous. En fin de compte, c’est à Kardashian de décider avec qui il passe son temps,

mais il est clair que les gens autour de lui remettent en question son goût.