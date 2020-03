Wendy Williams claque Lamar Odom et la nouvelle émission de télé-réalité de Sabrina Parr

Wendy Williams jette une ombre sérieuse à Lamar Odom et sa fiancée Sabrina Parr.

Mardi, lors de la version à domicile de son segment “Hot Topics”, l’animateur de talk-show a dissipé l’annonce récente du couple sur leur prochaine série de téléréalité, qui devrait être diffusée ce printemps sur la plate-forme de streaming, For Us By Us.

“Très bien, alors, Lamar Odom et Sabrina Parr, ils documentent leur relation sur FUBU”, a commencé Wendy lorsqu’une photo du couple est apparue à l’écran. “Maintenant, je ne sais pas ce que c’est. Et Lamar et Sabrina, personne ne se soucie de votre relation à tous.”

“Sabrina est coach de vie, mais elle a tout un tas de photos d’arrestation au poste de police”, a affirmé Wendy à propos de Parr, 32 ans, qui était aurait été arrêté pour voies de fait en 2015.

La personnalité de la télévision a ensuite pris pour cible Odom et sa dépendance au sexe, dont il a parlé en détail dans ses mémoires l’année dernière.

“Lamar dit qu’il est toxicomane et ils disent qu’ils ne veulent pas avoir de relations sexuelles avant de se marier”, a déclaré Wendy. “Lamar a deux enfants ici à New York, a grandi. Je ne sais pas quel genre de temps il passe avec ces enfants. Tu sais quoi, je me sens sale de faire l’histoire.”

La semaine dernière, Odom et Parr sont tous les deux allés sur Instagram pour taquiner leur prochain projet, qui, selon eux, sera abandonné “dans quelques semaines”.

“Quoi de neuf, j’espère que cette vidéo vous trouvera tous en bonne santé et sans corona”, a déclaré Odom dans une vidéo avec Parr. “Je suis juste en train de me détendre ici avec ma future femme et nous voulions juste vous faire participer. Nous allons tourner notre propre émission de téléréalité.”

“Il y a eu beaucoup de questions en ligne et nous n’avons vraiment rien répondu parce que vous êtes sur le point de voir, dès que l’émission de télé-réalité tombera dans quelques semaines, vous verrez vraiment notre véritable amour”, a ajouté Parr. . “Nous sommes tous les deux des gens imparfaits, mais le fait est que nous nous aimons et que nous nous battons très fort pour cette relation et nous sommes toujours là.”

“Venez vivre avec nous”, a conclu Odom. “Venez nous hurler dessus, venez soutenir cet amour noir.”

Bien que Parr ait partagé la même vidéo, elle a également expliqué que la série répondrait à beaucoup de questions que les gens ont sur leur relation.

“Pour tout le monde qui me demande” où est @lamarodom “,” sommes-nous toujours ensemble “, en m’appelant par des noms, en accusant qui je suis et ce que je représente … vous connaîtrez bientôt la VÉRITÉ!” elle a écrit dans la légende. “La série réalité de Lamar et Sabrina sortira officiellement dans quelques semaines! Assurez-vous de rester à l’écoute pour la date de sortie! Elle sera entièrement numérique et vous pourrez la regarder n’importe où n’importe quand! Exclusivement sur @forusbyusnetwork et @hotnewhiphop !!!! Allez les suivre MAINTENANT !!! “

