Wendy Williams dit que Jussie Smollett est «terminé»

Jussie Smollett était un acteur de feuilleton connu. Puis, en janvier 2019, il a allégué qu’il avait été violemment attaqué dans un crime de haine raciste et homophobe. Les enquêteurs ont déclaré plus tard que son histoire était fausse. Voici ce que Wendy Williams avait à dire sur l’acteur de l’Empire.

Wendy Williams dit que Jussie Smollett a commencé sa «vie en prison»

Selon Fox News, Williams a discuté de l’inculpation de Smollett en février 2020 pour conduite désordonnée dans le segment “Hot Topics” de son émission le 11 février. “Sa vie en prison a déjà commencé. Il ne travaillera plus jamais. Personne ne se soucie de lui. Si je le voyais marcher dans la rue, je traverserais de l’autre côté. “

Elle a ajouté: «Je veux dire, l’homme ne travaillera plus jamais. Celui qui l’embauche va être protesté avec les piquets à l’extérieur. Laissez-le tranquille, il a terminé. “

Williams ne pense pas que la ville de Chicago devrait trop s’attarder sur cette question. Elle pense que la ville a des problèmes plus urgents à régler, comme l’éducation et la violence des gangs. Elle préfèrerait que Chicago “laisse tomber”, se référant à l’affaire Smollett.

Wendy Williams discute de Jussie Smollett, entre autres sujets

Cela fait écho à ce qu’elle a dit à propos de Smollett en mars 2019. Inquisitr rapporte qu’elle a déclaré: “Jussie sera jugé pour le reste de sa vie … même s’il obtient des rôles d’acteur, ils ne seront probablement pas [in] productions. Ils vont juste lui jeter des trucs qu’il sera obligé de prendre parce qu’il aura besoin d’argent. “

Wendy Williams a eu une fois des mots aimables pour Jussie Smollett

Il s’agit en quelque sorte d’un changement de ton par rapport à ce que Williams avait dit à propos de Smollett plus tôt en mars 2019. Selon The Hollywood Reporter, Smollett a continué l’émission de Williams pour promouvoir son album R&B, Sum of My Music. Williams a aimé à quel point il était «décontracté» dans sa vie personnelle.

Williams a décrit Smollett comme une citation à la fois «mignonne comme une poupée» et «intelligente». Elle a dit qu’il semblerait que sa vie était en ordre, à l’exception des accusations portées contre lui par la police. Elle a déclaré qu’en dépit des déclarations contraires de Smollett, elle pensait qu’il était coupable.

Jussie Smollett dans The Wendy Williams Show

Williams a dit qu’elle le considérait comme coupable depuis le début et ne se sentait jamais incertaine de sa position. Elle se demande toujours pourquoi quelqu’un aurait simulé un crime de haine. Elle pensait que les finances de Smollett étaient un facteur de motivation.

Ce que Wendy Williams veut faire ensuite

Williams a déclaré: «Ce qui est choquant pour moi, c’est que je crois qu’il était extrêmement peu sûr de son rôle dans Empire. Je pense qu’il demandait probablement plus d’argent. » Williams faisait référence au salaire de Smollett pour Empire. Smollett a été payé environ 125 000 $ par épisode, par rapport à sa co-star, Terrence Howard, qui a été payé environ 250 000 $ par épisode.

Williams a poursuivi: «Est-ce que je pense qu’il est coupable, est-ce que je pense qu’il est innocent? Voici ce que je pense – je veux que justice soit rendue. ” Elle a également qualifié l’affaire Smollett d ‘«histoire qui ne s’arrêtera pas».

L’affaire Smollett fait l’objet de fascination publique depuis des mois. Personne ne sait exactement comment cela se déroulera d’ici. Ce que nous savons, c’est que Williams continuera probablement à nous informer de ses opinions sur les développements à venir dans l’affaire.

