Wendy Williams dit qu’elle n’a pas cassé le vent lors du spectacle

Wendy Williams a abordé les spéculations qu’elle a données sur son émission, insistant sur le fait qu’elle ne l’a pas fait et dit que si elle l’avait fait, elle l’aurait admis à l’époque parce que “les pets sont drôles”.

Wendy Williams a insisté sur le fait qu’elle n’a pas pété sur son émission et affirme que sa méthode de libération de gaz de choix est de roter “parce que tout [she] ne fait que parler “.

La présentatrice de talk-show de 55 ans a abordé les spéculations selon lesquelles elle aurait pu laisser déchirer son “ The Wendy Williams Show ” après qu’un mystérieux bruit de ronflement puisse être entendu, mais la star dit qu’elle brise à peine le vent tel qu’il est, et si elle avait fait, elle aurait probablement suivi.

S’adressant à la spéculation sur le pet de l’émission, elle a déclaré: “Je n’ai jamais pété une fois sur cette émission. En fait, je pète à peine, vous savez pourquoi?

“Le gaz est libéré de différentes manières et le mien éructe parce que je ne fais que parler.

“Au son de ce pet, j’aurais dû aller changer mon costume, j’aurais laissé une marque sur le siège.

«Je ne sauverais même pas le costume, je le jetterais. Il serait souillé au-delà de la saleté.

“Je ne me penche pas comme ça pour libérer un pet, je me penche comme ça parce que c’est confortable.

“Si je m’assois [straight up] tout le temps, c’est lourd sur ma colonne vertébrale. J’aime libérer mes hanches et me pencher. Je fais ça depuis 11 ans dans cette émission. ”

De plus, elle a invité le gaffer de l’émission, John Anderson, pour expliquer quel était le bruit.

Il a dit: “Nous remplissions un aquarium dans les coulisses et nous n’avions pas le bon tuyau.

“Il crachait comme si quelqu’un pétait. Ce n’était pas Wendy.”

Wendy insiste également sur le fait qu’elle aurait abordé son rot inférieur à l’époque si elle avait été la coupable parce que “les pets sont drôles”.

