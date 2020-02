Wendy Williams est critiquée après avoir fait une blague sur la mort de l’ex-fiancée de Drew Carey

Wendy Williams a dit beaucoup de choses gâchées sur son talk-show éponyme pendant la journée. Vous vous souvenez du moment où elle s’est moquée de la fente labiale de Joaquin Phoenix? Et le moment où elle a fait honte à Ariana Grande? Ou que diriez-vous quand elle a dit que Beyoncé “sonne comme si elle avait une éducation de cinquième année” et a insinué qu’elle devrait simplement arrêter de parler?

Il est honnêtement difficile de garder une trace de tout cela. Cependant, vous n’avez probablement jamais vu un drame comme celui-ci. Williams reçoit un contrecoup majeur pour avoir plaisanté sur la mort d’un thérapeute hollywoodien bien connu qui avait fréquenté Drew Carey.

Wendy Williams lors d’une remise de prix en 2019 | Lars Niki / . Amérique du Nord

Que savoir sur la mort d’Amie Harwick

Harwick, une thérapeute populaire en matière de mariage et de famille, est décédée d’un balcon du troisième étage le samedi 15 février lors d’une bagarre avec son ex-petit ami Gareth Pursehouse, ont rapporté plusieurs médias.

Elle est sortie avec Pursehouse au début des années 2010, selon le Los Angeles Times, mais la relation s’est terminée avec le dépôt par Harwick d’une ordonnance d’interdiction à son encontre.

“Il était un harceleur”, a expliqué à KABC l’ami de Harwick, Rudy Torres. “Quand ils ont rompu, il n’a pas du tout bien pris. Il faisait des trucs stupides et disait des trucs stupides. Tu lui dirais: “Vas-y, mec, laisse-la tranquille.” Et il ne le ferait pas. “

Harwick, 38 ans, a ensuite déclenché une romance avec la star de The Price Is Right Drew Carey. Ils ont rendu public leur relation en 2017 et se sont fiancés au début de 2018, mais se sont séparés plus tard la même année.

Drew Carey et Amie Harwick lors d’un événement en 2017 | Michael Bezjian / WireImage

Le Times rapporte que Harwick a récemment rencontré Pursehouse lors d’un événement qui, selon une source, semble “raviver sa préoccupation obsessionnelle à son égard”.

L’ordonnance de ne pas faire contre lui avait récemment expiré à la mort de Harwick, selon CNN. Pursehouse aurait été arrêtée en raison de sa mort et est détenue sous caution de 2 millions de dollars.

Ce que Wendy Williams a dit à propos de la mort d’Amie Harwick

Dans l’épisode du 17 février de The Wendy Williams Show, l’animateur de télévision a partagé la nouvelle de la mort de Harwick avec les téléspectateurs. En détaillant le crime, elle a évoqué le célèbre slogan de Carey «Le prix est juste» Elle pencha ensuite la tête vers le sol, comme si elle regardait quelqu’un tomber.

Les remarques ont laissé la foule sans voix.

Regardez ses commentaires vers 10 h 08

Les réactions aux commentaires de Wendy Williams sur la mort d’Amie Harwick sont vives

Comme vous pouvez l’imaginer, les gens sont consternés et scandalisés par les commentaires de Williams. Ils se sont précipités sur Twitter pour partager leurs réflexions et ont vraiment laissé la star de la télévision l’avoir.

“JE SAIS QUE #WendyWilliams n’a PAS simplement fait une blague à propos de l’ex-fiancée de Drew Carey tuée en étant jetée d’un balcon du troisième étage !!!!” une personne a tweeté. “Quelqu’un m’a dit que j’avais mal entendu, s’il vous plaît … mais le public est calme comme une pierre.”

Un spectateur a demandé à Williams comment elle pouvait être «si blessante et insensible». La personne a également dit: “C’est inexcusable, alors n’essayez même pas de trouver des excuses.”

Quelqu’un d’autre a qualifié les remarques de Williams de «sans classe», ajoutant: «Amie Harwick, une femme incroyable et championne de la sensibilisation à la santé mentale a été tuée sans raison et vous l’avez utilisée comme une opportunité pour un seul paquebot. COMMENT F * CKING VOUS OSE. »

Et une autre personne a carrément demandé à Williams: “Qu’est-ce qui ne va pas avec toi?”

Oof.

Au moment de l’écriture, elle ne s’est pas adressée au contrecoup. Mais peut-être qu’elle parlera bientôt.