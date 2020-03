Wendy Williams est prête à risquer sa vie pour retourner au travail

Wendy Williams est l’une des personnalités télévisuelles les plus importantes de son époque. Elle a été forcée d’arrêter de filmer son émission à cause du coronavirus (COVID-19). Depuis, ses fans ont raté sa présence à la télévision.

Williams manque apparemment aussi son travail. Elle a dit au Dr Oz qu’elle aimerait à nouveau accueillir le Wendy Williams Show dès maintenant. Elle est même prête à changer complètement sa configuration pour le faire.

Wendy Williams interviewée lors de sa participation à Build Series le 17 avril 2017 à New York | Steve Zak Photographie / FilmMagic

Impact du coronavirus sur la carrière de Wendy Williams

Le New York Daily News rapporte que Williams a discuté de la suspension de son émission lors d’un segment du Dr. Oz Show diffusé le 20 mars 2020. Elle a déclaré que lorsqu’elle a reçu l’appel l’informant de la suspension de son émission, elle a d’abord supposé qu’elle allait se faire réprimander pour quelque chose qu’elle a fait. Cela a du sens, car les derniers mois ont vu certaines des controverses les plus puissantes de sa carrière, telles que ses commentaires sur les homosexuels portant des talons et sa blague sur la mort tragique du Dr Amie Harwick.

Au lieu de cela, on lui a dit que son réseau serait fermé. Elle a appris qu’aucun nouvel épisode de son émission ne serait filmé par souci de sa sécurité. Elle a appris que les autres hôtes de son réseau devaient rester à la maison.

Wendy Williams assiste au premier jour du Vulture Festival présenté par AT&T en mai 2018 à New York | Dia Dipasupil / . pour Vulture Festival

Williams n’aimait pas cet arrangement. «J’ai dit:« Mais je peux le faire même sans public. Je n’ai même pas besoin d’avoir les membres du personnel là-bas parce que je l’ai fait pendant deux jours. ” Un spectacle Wendy Williams sans public serait tout à fait l’expérience. Une grande partie de l’énergie de l’émission provient de la façon dont elle interagit avec son public et ses collaborateurs. À quoi ressemblerait un épisode de The Wendy Williams Show sans que Williams entre dans le studio sous des applaudissements enthousiastes?

Wendy Williams a – et n’a pas – peur du virus

Elle a révélé que ses producteurs ne voulaient toujours pas qu’elle fasse son travail. Ils ont dit qu’elle devrait rester à la maison pour une période «indéfinie». Williams n’aime pas ce plan. Elle a dit qu’elle «était prête à risquer avec un appareil photo et une lampe de poche. Je suis prêt à retourner au travail la semaine prochaine. Je suis prêt à retourner au travail quand nous le voudrons – allez, allons-y! “

Wendy Williams visite les studios SiriusXM de New York le 6 septembre 2018 | Santiago Felipe / .

D’après ces commentaires, Williams semblait plutôt indifférent à l’épidémie de coronavirus. Cependant, elle a révélé au Dr Oz qu’elle prenait des précautions contre le virus. Elle a «bouilli» ses pieds pour essayer de rester propre. Le point de vue du Dr Oz est que sa peur du coronavirus a fait des ravages sur elle. Il a dit qu’elle devrait se préoccuper davantage de se nettoyer les pieds avec de l’eau savonneuse plutôt qu’avec de l’eau tiède. Dans l’ensemble, l’interview de Williams était tendue et dépourvue de son énergie habituelle, mais cela a du sens étant donné le grave problème à résoudre.

