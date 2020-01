Wendy Williams nie avoir pété à la télévision

Wendy Williams est sortie en se balançant contre toute suggestion qu’elle avait laissée déchirer lors d’un récent épisode de son émission du matin.

Jeudi matin, Williams s’est finalement adressée à “Fartgate”, après qu’elle soit devenue virale sur Twitter lorsqu’un clip de l’épisode de vendredi dernier semblait montrer son passage de gaz lors de Hot Topics.

Regardez la vidéo ci-dessous:

Wendy Williams a laissé échapper un vilain pet lors de l’épisode de vendredi de son talk-show de jour (0:18). pic.twitter.com/wYJlhRWLt2

– The Pop Hub (@ThePopHub) 19 janvier 2020

“Laisse-moi te dire quelque chose maintenant, d’accord?” »commença-t-elle, alors que le mot« Fartgate »apparaissait derrière elle à l’écran. “Je ne me penche pas comme ça pour libérer un pet, je me penche comme ça parce que c’est confortable. Si je m’assois [straight up] tout le temps, c’est lourd sur ma colonne vertébrale. J’aime libérer mes hanches et me pencher. Je fais ça depuis 11 ans dans cette émission. ”

“Je n’ai jamais pété une seule fois dans cette émission”, a-t-elle poursuivi. “En fait, je pète à peine, tu sais pourquoi? Le gaz est libéré de différentes manières et le mien éructe parce que je ne fais que parler.”

Williams a affirmé que si elle l’avait fait, elle aurait mis le spectacle en pause et s’y serait adressée immédiatement, car “les pets sont toujours drôles”.

“Au son de ce pet, j’aurais dû aller changer mon costume, j’aurais laissé une marque sur le siège”, a-t-elle poursuivi de façon hilarante. “Je ne sauverais même pas le costume, je le jetterais. Il serait souillé au-delà de la saleté.”

Norman a souligné que l’audio n’était superposé par personne en ligne, disant qu’ils pouvaient l’entendre en regardant les images brutes. Gaffer John Anderson est ensuite sorti pour expliquer que le bruit provenait de quelque chose dans les coulisses alors qu’ils préparaient une expérience de chimie pour plus tard dans le spectacle.

“Nous remplissions un aquarium dans les coulisses et nous n’avions pas le bon tuyau”, a-t-il affirmé, “il crachait comme si quelqu’un pétait. Ce n’était pas Wendy!”

Alors, est-ce le cas de celui qui a nié l’avoir fourni … ou achetez-vous son explication?