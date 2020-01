Wendy Williams obtient des injectables sur l’air

Wendy Williams est arrivée au studio gentiment et tôt mercredi, donc elle pourrait avoir le temps pour “un petit déjeuner” avant de passer à l’antenne.

Avec son propre médecin, le Dr Marion Shapiro, apparaissant en tant qu’invitée dans l’émission aujourd’hui, Williams l’a mise au travail – et a montré des images d’elle sous l’aiguille pendant la diffusion de l’épisode.

“Permettez-moi de vous dire ce qui s’est passé dans les coulisses aujourd’hui. Ce matin, je suis arrivée à 6h30 pour un petit déjeuner”, a-t-elle expliqué lors de son segment Hot Topics.

“Mon médecin est là, oui chérie, elle aiguise ma mâchoire. Elle affine ma ligne de mâchoire, elle me donne une petite pommette de dos”, a déclaré Wendy, alors qu’une vidéo de ses injections était montrée. “Mon médecin est dans le bâtiment en ce moment et je travaille avec elle depuis plus d’années que ce spectacle n’a été inventé.”

Williams, qui a été très ouvert dans le passé pour obtenir des implants mammaires et une plastie abdominale, est clairement un partisan des améliorations cosmétiques. “Si vous voyez quelque chose, faites quelque chose”, a-t-elle dit à son auditoire, “Ne présumez pas seulement que votre peau ne craque pas. Tout le monde fait quelque chose.”

Bien qu’elle soit heureuse de faire un peu de travail sur son visage, Wendy a dit que du “cou vers le bas, j’ai fini” … pour l’instant. “Réduction, je l’obtiendrai quand je serai prête”, a-t-elle ajouté. “Pour l’instant, je les aime toujours.”

Elle a également dit qu’elle n’avait jamais fait peau neuve.

“[Dr. Shapiro] m’a donné une bonne vieille mâchoire aiguisée et un peu d’éclat “, a poursuivi Wendy.” Et mon équipe, tous les gars derrière la caméra étaient comme, “Ooh, ahh”! Ils se retournaient comme des filles. La beauté est douloureuse. C’était il y a seulement 4 heures. J’ai l’impression d’avoir 35 ans. “

Découvrez les résultats ci-dessous:

