Wendy Williams “ prend des interviews ” pour un nouveau petit ami

Wendy Williams “prend des interviews pour des prétendants potentiels” après avoir finalisé son divorce d’avec Kevin Hunter plus tôt cette semaine.

Wendy Williams “prend des entrevues pour des prétendants potentiels”.

La star de “ Wendy Williams Show ” a finalisé son divorce avec Kevin Hunter – qu’elle a épousé en 1997 et avec qui elle a un fils de 19 ans, Kevin Jr. – plus tôt cette semaine, et serait déjà à la recherche d’un nouvel homme .

Selon TMZ, des sources proches de l’animateur de talk-show ont déclaré que Wendy “apprécie la scène des rencontres” depuis qu’elle s’est remise sur le marché lorsqu’elle s’est séparée de Kevin en avril de l’année dernière.

Un initié a déclaré à la publication: “Wendy’s prend toujours des entretiens pour des prétendants potentiels et a des critères pour eux. Par exemple, ils ne doivent pas être millionnaires, mais ils la traitent mieux comme elle est habituée … donc pas de dîners bon marché ou cadeaux.”

Il semblerait que Wendy ne sortira pas avec des hommes qui ont de jeunes enfants, car elle ne veut pas être impliquée dans des “réunions PTA ou des matchs de baseball pour les jeunes”.

Des sources affirment que la star de 55 ans ne cherche pas nécessairement une romance sérieuse en ce moment, mais qu’elle “aime être amoureuse” et qu’elle “s’amuse” juste pour le moment.

Pendant ce temps, Wendy a récemment déclaré qu’elle voulait se marier à nouveau, car elle cherche à devenir une “épouse, pas une petite amie”.

Lorsqu’on lui a demandé si elle ferait à nouveau le noeud, elle a répondu: “Oui! Avec un bon vieux prénuptial, un paragraphe. Peut-être deux phrases:” Ce qui est à vous est à vous, ce qui est à moi est à moi. Ce que nous gagnons pendant notre le mariage est à toi et à moi, et je ne veux pas vivre avec toi. C’est nouveau! ”

La quête d’amour de Wendy ne la mènera pas à des applications de rencontres, car elle préfère de loin rencontrer quelqu’un de manière organique.

Parlant de rencontres en ligne, elle a expliqué: “Je ne fais pas ça parce que j’aime le contact visuel. Je le fais. Et j’ai l’impression d’avoir grandi au fil des ans, comme si je ne sortais jamais avec un petit homme parce que Je mesure 5 pi 11 po. Je pèse environ 175, 160 livres. Je ne sais pas, je ne monte pas sur la balance. J’aime juste ce que je vois.

