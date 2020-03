Wendy Williams se rend sur YouTube pendant la mise en quarantaine de «The Wendy Williams Show»

Les talk-shows deviennent inventifs avec leurs formats à la suite de l’arrêt de la production de coronavirus. Dans l’intérêt de la sécurité, les réseaux abandonnent leur public de studio et renvoient les hôtes et les équipes à la maison.

Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Wendy Williams font partie de ceux dont les émissions sont affectées par des ordonnances de quarantaine à New York et des tirs depuis leur domicile.

Williams manque de travail et a récemment déclaré qu’elle était prête à “risquer” pour un retour rapide de la pause. Avec ces plans contrecarrés par Fox, la reine de la conversation de jour a trouvé une nouvelle façon d’atteindre les fans avec des mini-émissions.

Wendy Williams | Manny Carabel / .

«The Wendy Williams Show» fermé à la mi-mars

Le 12 mars, il a été annoncé que le Wendy Williams Show arrêterait la production. Quelques jours avant la pause officielle, Williams a cessé de filmer avec un public en direct et a évité d’avoir des co-animateurs.

Initialement, on pensait que l’émission reviendrait après quelques semaines, mais alors que les cas de COVID-19 continuent d’augmenter à New York, les gouvernements des villes et des États ont tout mis en lock-out.

Williams a rendu visite au Dr Oz après la fermeture

La seule apparition à la télévision que Williams a faite après la pause de son émission était sur le Dr Oz. Elle a discuté du coronavirus et de la décision de suspendre la production en raison de la pandémie.

L’épisode – qui manquait également d’audience en studio – a été diffusé le 20 mars, et Williams a partagé les détails de l’appel téléphonique qu’elle a reçu du réseau pour fermer la boutique.

“Ils ont dit:” Nous fermons tous tout. Tous les

les réseaux. Personne ne fera de nouveaux spectacles. Nous voulons que tous les hôtes soient

bien. “J’ai dit mais je peux le faire même sans public.”

Les commandes fermes de Fox et celles ci-dessus ont empêché que cela se produise, mais depuis, Williams a été actif sur les médias sociaux pour se connecter avec les fans et a lancé un segment inaugural à domicile.

L’émission de Williams à domicile attire les téléspectateurs

Prenant une page du livre de Fallon, Williams a installé une caméra chez elle pour filmer une version courte de son émission et la mettre sur YouTube.

La vidéo de 15 minutes commence par une séquence d’introduction complète et une voix off, “En direct de l’appartement de Wendy à New York, c’est l’édition à domicile du Wendy Williams Show”.

Williams souhaite la bienvenue à tous et explique que les fans ne

visitez sa maison, car elle la trouve trop intrusive. En sirotant Orangina, elle

passe quelques minutes à parler de sa statue de Betty Boop avant de grignoter un

assiette de nourriture, style ASMR.

Elle se lance ensuite dans des sujets d’actualité, les décrivant comme «tièdes car tout le monde semble avoir une couronne ou être à l’intérieur».

Ensuite, les fans sont informés du fait que Christian Siriano et son équipe fabriquent des masques médicaux pour le don, Bethenny Frankel donnant des fournitures aux hôpitaux et la conversation de Williams avec le Dr Oz.

Williams prend un moment pour parler de Kenny Rogers et envoie

condoléances à sa femme. Avant de se déconnecter, elle partage qu’elle ne sait pas

combien de temps elle peut prendre pour faire l’appartement, “et ce n’est que le

premier jour.” Qu’est-ce que cela signifie pour les fans?

Il est possible que Williams en fasse un événement régulier jusqu’à la reprise de la production, mais il est difficile de savoir si elle le fera tous les jours ou toutes les semaines. En attendant, les fans peuvent consulter le compte Instagram de Williams ou la chaîne YouTube pour le prochain épisode.