Wendy Williams s’est vu offrir une place dans ce groupe de hip-hop

Bien avant que Wendy Williams ne devienne la reine de la télévision de jour, elle avait la réputation d’être une personnalité radiophonique irréfutable. Williams a bâti sa carrière sur la retraite des nouvelles des célébrités et sur son opinion brute et honnête sur tout ce qui touche le divertissement, aussi brutal soit-il.

Wendy Williams 2018 | Gary Gershoff / WireImage

Le fameux style radio de Williams l’a atterrie dans l’eau chaude avec tout le monde, de Whitney Houston à Diddy. Mais autant de querelles qu’elle a fait partie, la plupart admettraient que Williams a été une championne de la musique urbaine, en particulier du hip-hop, alors que personne ne l’était. À tel point qu’on lui a offert une place dans le groupe de rap légendaire Salt-N-Pepa.

Wendy Williams s’est vu offrir une place à Salt-N-Pepa en tant que DJ Spinderella

Alors que le groupe est devenu célèbre pour les rimes de Cheryl “Salt” James et Sandra “Pepa” Denton, un troisième membre, a également joué un rôle crucial. LaToya Hanson, alias DJ Spinderella, était le célèbre disc-jockey du groupe.

Salt-N-Pepa 2019 | Naomi Rahim / . pour NGV

Les tensions montèrent très tôt avec les trois, avant même la sortie de leur premier album. Le duo a abandonné le Hanson d’origine, Salt affirmant qu’elle était difficile à travailler. Salt a allégué qu’elle avait raté plusieurs répétitions et apparitions en groupe. Selon certaines rumeurs, Hanson aurait en fait été expulsée du groupe car elle voyait également le petit ami de Salt à l’époque, Hurby “Luv Bug” Azor, qui était le producteur du groupe.

Salt-N-Pepa a commencé à chercher activement un remplaçant. Avant d’auditionner le DJ qui allait devenir le nouveau Spinderella, le groupe a offert la place à Williams, qui était une personnalité radio émergente.

Williams a détaillé qu’on lui a offert le rôle dans un épisode de 2012 de The Wendy Williams Show.

«J’avais 21 ans… j’étais DJ à Washington, D.C.», a-t-elle commencé. “Ils sont venus en ville et ils sont venus au spectacle de la jeune fille sur la station [Williams’]. Salt, Pepa et Hurby ont parlé de moi. Hurby est venu me voir après et m’a dit: «Moi et les filles parlions et nous voulions savoir si vous vouliez être notre DJ.»

Source: YouTube

Williams a déclaré que malgré l’opportunité majeure, elle a transmis le rôle de réaliser son rêve de devenir animatrice de radio et de télévision. Ça a payé!

Qui était le remplaçant d’origine de DJ Spinderella?

Après que Williams ait décliné le rôle, Deidra Muriel Roper, 16 ans, a été présentée à Azor juste avant que le groupe ne se produise au Westchester Music Festival en 1986. Elle a auditionné et a obtenu sa place dans le groupe. En raison de son âge, les parents de Ropers ont dû l’autoriser à voyager à travers le pays.

Salt-n-Pepa 1989 | Michael Putland / .

Le trio allait devenir l’un des groupes de hip hop les plus réussis de tous les temps. Avec Roper, ils ont sorti cinq albums studio, qui avaient tous plusieurs singles platine et or. Spinderella a produit plusieurs chansons sur les albums du groupe. Le groupe a été dissous en 2002 en raison de problèmes de longue date entre Salt et Pepa avant de se réformer en 2007.

Source: YouTube

Pendant la pause du groupe, Roper a travaillé comme personnalité radio sur le KKBT 100.3, aujourd’hui disparu, à Los Angeles, en Californie, pendant trois ans. Elle était co-animatrice de The BackSpin, une émission de radio hebdomadaire diffusée à l’échelle nationale mettant en vedette le hip-hop old school. Elle est également apparue dans la série de téléréalité VH1 du groupe.

Le groupe a tourné en tant que «Salt-N-Pepa avec Spinderella» quand ils se sont réconciliés. Bientôt, Roper a été de moins en moins vu. En mai 2019, elle a annoncé son départ du groupe via Instagram, alléguant qu’elle avait été licenciée. “En janvier 2019, j’ai reçu un e-mail de” résiliation “de #SaltnPepa m’excluant des représentations avec le groupe”, indique en partie le communiqué.

Roper est maintenant engagée dans une poursuite pour son licenciement présumé avec ses anciens membres du groupe.