Wendy Williams s’excuse de se moquer de la cicatrice de «Cleft Palate» de Joaquin Phoenix, Cher ne l’ayant pas

Wendy Williams ne recule généralement pas sur ses commentaires incendiaires et incendiaires sur son talk-show, et pendant une semaine, elle est restée silencieuse après un moment insensible tout en discutant Joaquin Phoenix où elle a essayé d’imiter une fente palatine en tirant sa lèvre avec son doigt pendant que son public riait.

Mais mercredi soir, après une attaque des médias sociaux, y compris une attaque explosive par Cher, l’animatrice de talk-show s’est excusée pour son geste insensible et est allée jusqu’à faire des dons à des organisations qui aident les enfants souffrant de fentes palatines.

Cher était parmi les nombreuses voix indignées sur les médias sociaux après que Williams se soit moquée physiquement de l’apparence d’une fente labiale lors d’un segment où elle a parlé de la façon dont elle a trouvé attrayante la star du “Joker”.

“Quand il rase sa moustache, il a une fracture capillaire”, a-t-elle déclaré à propos de Phoenix. “Il en a un – comment appelez-vous cela? Fente labiale, fente palatine.”

Notamment, Phoenix n’a jamais admis avoir cette condition. Bien qu’il porte une cicatrice similaire à de nombreuses personnes dont la lèvre fendue a été fermée chirurgicalement, la sienne n’est apparemment pas liée à une fente palatine, mais simplement une cicatrice faciale avec laquelle il est né.

Quoi qu’il en soit, c’était Williams se moquant de la condition en déformant sa lèvre que beaucoup considéraient comme incroyablement insensible. Et malgré ses excuses ultérieures, Cher n’en a rien.

La chanteuse et actrice emblématique a de nouveau déchiré Williams après ses excuses, détaillant les difficultés et la douleur que les enfants et les parents traversent lorsqu’ils font face à des conditions faciales comme celles-ci.

FAIT UNE APOLOGIE POUR CE PIC.twitter.com/Su0OHB8hTG

– Cher (@cher) 16 janvier 2020

APOLOGISÉ🤬

IL N’Y A PAS D’APOLOGIE POUR

CE QU’ELLE A FAIT…. & RIÉ

À PROPOS DE‼ ️ JE CONNAIS CES ENFANTS ET DES ADULTES. ILS PASSENT PAR L’ENFER, LEURS PARENTS PASSENT PAR L’ENFER H ️Fk Ses excuses.

ELLE VEUT GARDER SON EMPLOI‼ ️ JE CANT CONTENIR MA COLÈRE‼ ️

– Cher (@cher) 16 janvier 2020

Plus tôt dans la nuit, Cher a parlé de Williams à propos de la douleur et des défis que ces enfants et leurs familles doivent endurer tout au long de leur enfance.

Elle a acquis une plus grande appréciation et sympathie pour le sort des enfants souffrant de graves affections faciales après sa performance nominée aux Golden Globe dans “Mask”, basée sur l’histoire vraie d’un garçon avec une rare condition faciale défigurante.

@WendyWilliams J’allais essayer de maintenir mon tempérament MAIS IM SO F-NG ANGRY I CANT😤.

En 1985, j’ai fait un film appelé

«MASQUE»‼ ️ À TRAVERS CE FILM, JE ME SUIS IMPLIQUÉ AVEC DES ENFANTS ET DES ADULTES QUI AVAIENT CRANIOFACIAL

ANOMALIES. VOUS N’AVEZ AUCUNE IDÉE DE CE QUE CES PPL PASSENT À TRAVERS LES OPÉRATIONS‼ ️20 +

– Cher (@cher) 16 janvier 2020

AVANT LEURS ADOLESCENTS ️ U BEAUCOUP DE TEMPS QU’ILS SONT DANS LA DOULEUR, PEUR DE PEUR, MAIS ONT ESPÉRÉ 🙏🏻 ILS REGARDERONT NORMAL. LEUR & CRAINTE DE LEURS PARENTS EST IMBATTABLE. SI VOTRE MAMAN A VU CE QUE VOUS AVEZ FAIT, ELLE SERAIT HONTEE. MA MAMAN M’A DIT D’AIMER ET D’AIDER PPL DANS LA DOULEUR. QUI SONT U⁉️U DEVRAIT ÊTRE VIRÉ

– Cher (@cher) 16 janvier 2020

Et Cher n’était pas seule dans sa colère, Williams faisant spécifiquement référence au secondeur de Candian Football, Adam Bighill, dans ses excuses. Il a apparemment attiré son attention après un barrage de tweets de cinq jours quand il l’a appelée pour promouvoir l’intimidation avec ses commentaires, alors même que son propre fils allait se faire opérer pour se faire réparer la lèvre.

Merci @FarhanLaljiTSN à la fin de la journée, c’est quelque chose que nous pouvons tous rallier, et c’est une mission de #endbullying. Les commentaires / actions de @WendyWilliams envers la communauté fendue favorisent clairement l’intimidation. @saints @nfl @cfl https://t.co/SPNmBkdxIn

– Adam Bighill (@ Bighill44) 15 janvier 2020

Merci @WendyWilliams pour vos excuses, votre don et pour avoir pensé à Beau aujourd’hui pour son opération. Je vous pardonne et j’encourage également les autres. Je vous souhaite le meilleur. https://t.co/JmYnRb8C8t

– Adam Bighill (@ Bighill44) 16 janvier 2020

Contrairement à Cher, cependant, Bighill a accepté les excuses de Williams et l’a remerciée pour son don. “Je vous pardonne et j’encourage les autres à le faire aussi”, écrit-il dans son tweet. “Je vous souhaite le meilleur.”

Les excuses de Williams ont promu deux causes caritatives liées à la fente palatine et ont encouragé ses téléspectateurs à en savoir plus, même si cela arrivait une semaine après la diffusion du segment.

Certes, les commentaires pointus de Bighill (il en publie chaque jour depuis le 10), accompagnés d’une photo de son adorable fils, étaient un rappel poignant que ce sont de vraies personnes et leur vraie vie qui peuvent être affectées par l’insensibilité de son comportement .

Williams est généralement désolée et excentrique dans son émission, mais il est agréable de voir qu’il y a des moments où elle regarde en arrière, réfléchit et reconsidère la pertinence de ses choix et, surtout, est disposée à reconnaître qu’elle franchi une ligne et peut apprendre et grandir à partir d’elle.

Voici quelques-unes des réactions qui se sont produites en continu depuis que ce segment a été diffusé la semaine dernière avant d’atteindre la masse critique mercredi:

En tant qu’ambassadeur pour Cleft Lip and Palate Association @CLAPACOMMUNITY, je suis vraiment dégoûté par ce @wendywilliams. Imiter une fente labiale et faire une blague à ce sujet est honteux. Avez-vous une idée de la douleur et des opérations qu’un enfant atteint d’une fente doit traverser à mesure qu’il grandit? Veuillez RT https://t.co/bINZItpWgI

– Carol Vorderman (@carolvorders) 9 janvier 2020

C’est @WendyWilliams qui se moque de la communauté fendue sur son émission de télévision. 🤬🤬🤬🤬

Vous plaisantez j’espère??? Nous avons tous la responsabilité de #EndBullying

Avec sa plateforme, comme moi, nous avons une responsabilité beaucoup plus élevée en ce qui concerne nos actions. C’est tout simplement terrible. pic.twitter.com/JrlS0RJs5D

– Adam Bighill (@ Bighill44) 10 janvier 2020

Chers @WendyWilliams, il y a une parfaite petite personne en chirurgie aujourd’hui, ce qui est une journée effrayante pour ses parents. La journée d’aujourd’hui ne serait-elle pas parfaite pour aborder le problème que vous avez fait la semaine dernière en vous moquant des différences faciales?

Vous pouvez le faire Wendy, ouvrez votre ♥ ️ @ Bighill44 @KristinaBighill

– Jo Penn (@JoeDPea) 15 janvier 2020

Wendy Williams est une poubelle pour se moquer de Joaquin Phoenix et sa fente labiale. Cibler l’apparence de quelqu’un, d’autant plus qu’il ne peut pas empêcher qu’il soit né avec, c’est juste dégoûtant. Vous êtes la poubelle Wendy Williams. pic.twitter.com/C3Cp9aNKLX

– Katy Chanco (@KatyChanco) 15 janvier 2020

J’ai subi plus d’une douzaine de chirurgies à cause de ma fente labiale et fendue palatine. Vos actions m’ont fait me sentir mal dans ma peau, et ça craint vraiment. Vous devriez au moins envisager de vous excuser auprès de Joaquin Phoenix. #WendyWilliams pic.twitter.com/0gHkM0ZoaM

– Alden Hirata (@_ATHirata) 15 janvier 2020

Salut, @WendyWilliams

Merde. vous.

Mon défaut de naissance n’est pas une blague, ni les 70+ chirurgies que j’ai eues ou les années de tourments pour ne pas avoir un “visage normal”. Ma famille a eu la chance d’avoir reçu une assistance pour couvrir les frais de la vie des factures médicales. Va te faire foutre. https://t.co/CHw3XxLEgd

– Valentine (@NetflixChris) 15 janvier 2020

Hey @WendyWilliams, des excuses publiques à la communauté des fentes sont de mise. Venant du père d’un beau fils né avec une fente labiale / palatine, si vous deviez faire l’expérience de ce que nous avons vu notre fils passer par tout ce qu’il a, vous ne seriez pas si rapide à vous moquer de cela. pic.twitter.com/OcnIcxJVzw

– Adam Singletary (@adam_singletary) 8 janvier 2020

CLAPA appelle @WendyWilliams à publier un public, sur les excuses de l’air pour ses actions ignorantes et offensantes sur son émission cette semaine, et à se renseigner sur la réalité de la fente labiale et du palais dans le monde https://t.co/pl6voYP0WH @carolvorders pic.twitter.com/nkOhLWTtLk

– Communauté CLAPA (@CLAPACOMMUNITY) 10 janvier 2020

#WendyWilliams est une grosse chienne pic.twitter.com/SlYEXUGeXm

– Allison Gator (@ AllisonGator1) 12 janvier 2020

Wendy Williams se moque-t-elle de la cicatrice à lèvres de Joaquin Phoenix? annulé pic.twitter.com/Y2w5PP6BJj

– barbe de cillian murphy (@itsbrookeluv) 8 janvier 2020

J’aime prendre mes pieds et regarder la télévision quand je le peux. Je ne regarderai pas @WendyWilliams et plus loin, je ne syntoniserai rien sur @FOXTV ou @bet tant que @ Bighill44 ne sera pas satisfait d’une résolution. Le fait que cela prenne autant de temps est inquiétant.

– BWL (@Iam_bwl) 15 janvier 2020

@WendyWilliams devrait avoir honte d’être une plaisanterie si irrespectueuse à propos de Joaquin Phoenix, une fente labiale, non seulement pour lui mais pour les autres. Cela n’aurait pas dû être diffusé et elle devrait être tenue responsable de ses actes. pic.twitter.com/bW27B10muc

– brandon (@ bran97x) 8 janvier 2020

** _ Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courrier électronique aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com._**



Bad Boys Premiere

.

Vanessa Hudgens tue au premier tapis rouge depuis la séparation d’Austin Butler