Wendy Williams Shades «co-animatrice» pour sa tenue lors d’un spectacle en direct

Wendy Williams anime un talk-show quotidien où elle parle de célébrités et n’a pas peur de jeter de l’ombre. La personnalité de la télévision fête ses 11 ans de diffusion de son propre programme, qui a récemment été renouvelé pour deux saisons de plus. Williams est connue pour appeler son public en studio ses co-hôtes et ils ne sont pas exemptés de son ombre.

Wendy Williams | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Dans l’épisode qui a été diffusé le mardi 21 janvier, Williams portait une robe transparente à pois qu’elle pense qu’un enfant de 5 ans pourrait également porter.

“C’est mignon, mais ce n’est certainement pas sexy”, a-t-elle dit au public avant de dire comment elle allait le rendre sexy.

Alors qu’elle se levait de sa chaise violette, Williams remonta sa robe pour révéler le slip qu’elle allait enlever pour la rendre plus sensuelle.

«Le tout devient transparent», a-t-elle déclaré alors que le public applaudissait.

En ce moment, Williams regarde quelqu’un dans le public qui portait également une tenue à pois.

“Non, nous ne sommes pas en phase”, a déclaré Williams à l’auditoire. “Les pois sont mignons mais tu ne peux pas rendre ça sexy.”

Le public a haleté à l’ombre de Williams, ce qu’elle a précisé n’était pas censé être louche.

«Accompagnez la blague. Je veux dire que vous avez l’air bien, mais nous parlons de deux choses différentes ici », a ajouté Williams tandis que le membre du public riait de l’ombre.

Saisissez l’instant dans la vidéo ci-dessous à partir de la marque des 19 minutes.

Wendy Williams au milieu du drame «RHOA»

Dans le même épisode, Williams s’est prise au milieu du drame avec NeNe Leakes de The Real Housewives of Atlanta. L’animatrice de télévision interviewait Jerry O’Connell lorsqu’elle a largué la bombe que Leakes quittait RHOA.

«J’ai fait une pause entre les publicités, mon bureau est juste derrière le plateau. J’ai dû aller aux toilettes et j’ai donc regardé mon téléphone entre les publicités. Et les textes de NeNe, «Je démissionne», a déclaré Williams. “Je suis surpris de l’avoir, car je n’ai pas de service dans mon bureau, mais je l’ai.”

En tant que grand fan de Bravo et Housewives, O’Connell a essayé de creuser plus profondément et de découvrir pourquoi Leakes essayait de quitter la série de téléréalité.

“Je sais quelque chose à propos de NeNe que vous allez tous pleurer, être triste et vous sentir mal pour elle”, taquina Williams. «Elle porte le poids d’une énorme chose sur ses épaules. Je ne vais pas le dire, elle doit le dire. Mais à mon avis, NeNe, vous avez besoin de cette plateforme pour expliquer l’autre partie de votre vie. »

Williams a demandé à Leakes de ne pas quitter la série, car c’est une excellente plate-forme pour parler de son problème.

“Oubliez de discuter avec eux au large … vous avez ce secret, et ce secret va faire fondre leurs cœurs”, a poursuivi Williams. “Parce que quand elle l’a partagé avec moi, j’ai pleuré avec elle.”

Leakes a ensuite partagé un post sur Twitter faisant allusion à sa conversation avec Williams.

“Les conversations privées devraient être laissées en privé”, a tweeté la star de RHOA. “À quoi servent les petites amies si vous ne pouvez pas leur parler ce genre de jours.”

Les conversations privées doivent être laissées en privé! À quoi servent les petites amies si vous ne pouvez pas leur parler ce genre de jours

– NeNe Leakes (@NeNeLeakes) 22 janvier 2020

Le Wendy Williams Show est diffusé en semaine dans tout le pays tandis que RHOA est diffusé le dimanche soir à 21 h. ET sur Bravo.