Wendy Williams sous le feu pour avoir comparu à la mort d’Amie Harwick

Il y a des prises chaudes et puis il n’y a pas de prises, et Wendy Williams s’est retrouvée une fois de plus sur le point de recevoir des critiques après avoir semblé aller trop loin en parlant de la mort de Drew Carey’s ex-fiancée, le Dr Amie Harwick.

La sexologue bien connue est décédée après une chute d’un balcon, prétendument à la suite d’une attaque de son ex-petit ami. Carey a annulé les enregistrements de “The Price Is Right” alors qu’il traite des retombées émotionnelles de sa mort. Mais Williams a semblé s’en rendre compte lors de son émission.

Tout d’abord, elle a fait un commentaire insensible tout en décrivant comment Harwick est morte à son auditoire, soulignant qu ‘”elle a été tuée. Pas par Drew”.

Elle est ensuite allée trop loin, selon les normes de beaucoup de gens, en invoquant la phrase classique “Price Is Right” “Come on down!” comme elle leva les yeux puis vers le sol comme si elle regardait quelque chose – ou quelqu’un – tomber.

Cela s’est avéré encore trop pour son public, qui a haleté de façon audible quand elle a fait son commentaire “pas par Drew”, et a rencontré sa blague de suivi avec des gémissements et un silence de mort.

Comme TMZ a rapporté, la police a été appelée à la maison du troisième étage de Harwick par son colocataire, qui leur a dit que l’ancien petit ami de Harwick Gareth Pursehouse agressait Harwick. Elle avait précédemment souscrit une ordonnance de ne pas faire contre son ex, mais celle-ci avait expiré depuis.

Les autorités auraient trouvé des preuves d’une lutte et Pursehouse a été arrêté et condamné pour meurtre en lien avec la mort de Harwick. Il est détenu sous caution de 2 millions de dollars.

Carey et Harwick ont ​​été brièvement fiancés en 2018 après un an de fréquentation. “Amie et moi avons eu un amour que les gens ont de la chance d’avoir une fois dans leur vie. Elle était une force positive dans le monde, une championne infatigable et sans vergogne pour les femmes et passionnée par son travail de thérapeute”, a déclaré Drew dans un communiqué. reçu par TMZ de son ex-fiancée.

Il a poursuivi: “Je suis submergé par le chagrin. Je voudrais vous remercier à l’avance de m’être donné, ainsi qu’à tous ceux qui ont aimé la vie privée d’Amie, alors que nous essayons de surmonter cette situation tragique.”

Les fans, cependant, ont absolument illuminé les médias sociaux à ce qu’ils percevaient comme une insensibilité incroyable de la part de Williams, qui, il y a quelques jours à peine, s’excusait de faire des commentaires désobligeants sur la communauté LGBTQ +. Vous pouvez consulter leur dernier scandale ci-dessous:

Dans le cas où vous l’avez manqué. #WendyWilliams se moque clairement de la mort de l’ex #AmieHarwick de Drew Carey. Elle a été tuée par son ex-petit ami en étant jetée d’un balcon du troisième étage. #DisgustingBehavior pic.twitter.com/CpGafXrOg0

– Vj Escote (@DJE_NO) 18 février 2020

Jusqu’ici en 2020 et en gardant à l’esprit son seul février. Wendy Williams a plaisanté à propos de la fente labiale de Joaquin Pheonix, a dit aux hommes gais d’arrêter de porter nos robes et a maintenant plaisanté à propos de Drew Careys ex Amie Hardwick mourant en tombant d’un balcon en disant “descendez juste”. Honteux! pic.twitter.com/8B7BJZfWXa

– Drame quotidien (@everydaysdrama) 18 février 2020

wendy williams vient de faire une blague sur la mort de l’ex-fiancé de carey pic.twitter.com/wWvzSOiQVa

– Restez fort (@ShivRoyRoman) 17 février 2020

JE SAIS QUE #WendyWilliams n’a PAS simplement fait une plaisanterie “à propos” à propos de l’ex-fiancée de Drew Carey tuée en étant jetée d’un balcon du troisième étage !!!!

Quelqu’un me dit que j’ai mal entendu, s’il vous plaît … mais le public est calme et froid comme de la pierre ..

– AuntKimmie (@AuntKimmie_GG) 17 février 2020

#WendyWilliams a-t-il vraiment dit de parler de la chute de la femme de Drew Carey. Sensationnel!!!

– 1st1_2do-it (@ lil_cash1) 17 février 2020

J’ai aimé @WendyWilliams mais le commentaire d’aujourd’hui a changé mon point de vue. Wendy a parlé du meurtre d’Amie Harwick, puis a commenté “Come on down” se référant à Drew Carey sur The Price is Right, puis Wendy a regardé le sol, indiquant qu’Amie Harwick était morte. Répugnant

– Meri (@HappyCheer) 18 février 2020

Wendy Williams est vraiment sur une lancée ces jours-ci. Les seuls titres que je vois d’elle concernent le fait de se moquer des lèvres fendues, de plaisanter sur le meurtre de l’ex de Drew Carey, etc.

– Sans boule de cristal (@woacbofficial) 18 février 2020

WOW @WendyWilliams FAIRE QUE «VENIR EN BAS» TOUT EN PARLANT DE L’EXÉCUTION DE DREW CAREY’S JETER UN BALCON EST HORRIBLE !! TRÈS HONORABLE, ELLE DEVRAIT ÊTRE JETÉE DE L’AIR. VOUS ÊTES UNE PERSONNE HORRIBLE WENDY. GOÛT TRÈS PAUVRE.

– Harry Ballzak (@BotchedNews) 17 février 2020

#WendyWilliams Vous êtes l’exemple parfait d’une grande honte de la bouche à la télévision. Votre émission doit être annulée après des remarques sur la mort de l’ex fiancé de Drew Carey. Une telle excuse pathétique pour un animateur de talk-show et si vous n’avez pas le cerveau pour penser et dire quelque chose de décent … STFU

S.A.B

– RLK (@ RLK15873444) 18 février 2020

@WendyWilliams Comment osez-vous vous moquer de la mort de l’ex-petite amie de Drew Carey? Vous prouvez encore une fois combien vous êtes vraiment dégoûtant. Toute «excuse» à ce sujet est inutile à ce stade. Vous ne pouvez pas vous échanger maintenant.

– Silvia Paris (@ Silvia51061549) 18 février 2020

Donc en 1 mois, @WendyWilliams a fait une blague homophobe, une blague sur la «fente labiale» de Joaquin Phoenix, et a maintenant fait une blague Price is Right sur l’ex-fiancée assassinée de Drew Carey? Quand va-t-elle FINALEMENT être annulée?

– George Feeny (@ ComedyFan1981) 18 février 2020

@normmaker Vous devez vérifier @WendyWilliams. Sa plaisanterie «descendez» en référence à l’ex de Drew Carey, @DrAmieHarwick, tombant d’un balcon à sa mort était DÉGUSTANT et pas drôle en aucune façon, forme ou forme. Pensez à sa famille! #WendyWilliams #AmieHarwick

– Cerulean Social (@ceruleansocial) 17 février 2020

@WendyWilliams devrait avoir honte d’avoir dit ce que vous avez dit à propos de l’ex de Drew. Ayez un respect total. Pour les autres. Pour sa famille et ses proches. Vous êtes un être humain méprisable. Un désordre complet qui doit être annulé.

– MyCuzzin Vinni, Esq. (@mycuzzinvinni) 18 février 2020

