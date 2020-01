Wendy Williams s’ouvre sur le divorce et les rencontres dans l’émission de ce soir

Wendy Williams est officiellement une femme célibataire.

L’animateur de talk-show a confirmé que son divorce était finalisé plus tôt cette semaine en apparaissant sur “Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon” jeudi.

“Après 9 mois, oui, je suis complètement divorcée”, a-t-elle expliqué lorsque Fallon a posé des questions sur l’état des choses avec son ex-mari, Kevin Hunter.

“Une porte s’est fermée dans une vieille vie, le nouveau chapitre a été si beau”, a-t-elle poursuivi, s’étouffant en parlant. Elle a ensuite remercié l’hôte d’avoir posé la question et a noté que certaines personnes avaient tendance à «s’incliner» autour du sujet avec elle.

“Je ne suis pas folle, ça faisait 25 ans, je ne regrette pas”, a-t-elle ajouté. “Mais vous savez quoi, parfois les gens continuent leur vie. Maintenant, je ne vis plus à Jersey, c’est Wendy en ville.”

Williams a demandé le divorce en 2019 après près de 22 ans de mariage. Elle et Kevin ont un enfant, le fils de 19 ans, Kevin Jr. Le dossier est venu au milieu de rapports selon lesquels la maîtresse de Hunter, Sharina Hudson, avait un enfant.

Alors que Wendy a été assez ouverte sur sa vie amoureuse dans son talk-show, elle a révélé un peu plus sur le fait d’être à l’affût et le genre d’hommes qui l’intéressent maintenant qu’elle est à nouveau célibataire. Lorsqu’on lui a demandé si elle sortait ensemble, elle a répondu: “Suis-je? Est-ce que j’ai l’air d’avoir du mal?”

“Je ne pensais vraiment pas que ce serait comme ça, mais cela semble si naturel”, a-t-elle déclaré à propos de sa nouvelle vie. “Notre fils a 19 ans, il est parti à l’université. Je souhaite le meilleur à l’autre. Ouais, je sors entre deux manipulations [her talk show]. Je vis avec mes deux filles [Her cats] Chit Chat et My Way. C’est comme ça que ça se passe, je discute pour gagner ma vie et mon chemin est comme ça se passe. Nouvelles règles!”

“Je n’ai pas de type”, a-t-elle poursuivi. “Comme si je sortais avec un petit gars. Tu sais ce qui est intéressant quand tu grandis? Tu te rends compte en 5 minutes, même le pire gars, visuellement ou en termes de taille, s’il a du jeu, je suis dedans. Tant qu’il le peut payer ses propres factures. Ces jours sont terminés! Payez vos propres factures, payez-moi avec respect. Je suis une femme, pas une petite amie. Elle est seule, mais je ne suis pas désespérée. “

Williams a dit qu’elle serait aussi de retour pour se marier … avec un mariage. Elle a également ajouté: “Je ne veux pas vivre avec toi. Tu as ta place, j’ai la mienne.”