2020-02-16 20:30:05

Whitney Cummings n’est “plus fiancée” avec son partenaire Miles Skinner, car elle dit qu’elle n’est pas “prête à planifier un mariage”.

Whitney Cummings n’est “plus engagée”.

La comédienne de 37 ans devait faire le lien avec Miles Skinner lorsqu’ils se sont fiancés en 2018, mais elle a maintenant révélé qu’ils avaient annulé leur intention de se marier, car elle a expliqué qu’elle n’était pas “prête à planifier une mariage”.

S’exprimant sur son podcast «Good For You», elle a déclaré: «Je ne porte pas de bague de fiançailles. Je ne suis plus fiancée. Rien de méchant, pas de drame. Ce n’était tout simplement pas – j’ai l’impression que personne ne me croira – j’ai vraiment n’était tout simplement pas prêt à planifier un mariage, le tout m’a vraiment bouleversé. ”

Whitney n’a pas précisé si elle s’est séparée de Miles ou si elle est redevenue petit-ami et petite-amie.

Mais la star a déclaré que sa mère avait récemment subi un accident vasculaire cérébral, ce qui a rendu la planification d’un mariage “écrasante”.

Elle a ajouté: “Ma mère est en mauvaise santé. L’idée de planifier était vraiment écrasante et un peu triste pour moi. J’ai l’impression que la planification d’un mariage devrait être amusante et non pas complètement décevante.”

La star de “ Whitney ” s’est fiancée à Miles – qu’elle a rencontré sur une application de rencontres – en septembre 2018, dans une proposition dans ses écuries avec son cheval King, le seul témoin de l’occasion.

Parallèlement à une vidéo d’elle montrant sa bague de fiançailles alors qu’elle se tenait à côté de l’animal, elle a écrit sur Instagram: “Aujourd’hui, je me suis fiancée. J’ai très bien géré! Cela montre simplement que si vous travaillez sur vous-même, faites confiance à votre instinct, et gardez votre ego en échec, vous aussi pouvez trouver l’amour sur une application de rencontres. (sic) ”

Whitney avait déjà parlé de sa romance peu de temps après sa rencontre avec Miles en 2017, lorsqu’elle avait qualifié leur relation de “bonne”.

Elle a dit: “Soit vous trouvez un mari, soit vous êtes assassiné. Je suis dans une bonne relation maintenant, ça dure depuis 10 mois. Nous nous sommes rencontrés sur Internet.”

Mots clés: Whitney Cummings, Miles Skinner

Retour au flux

.