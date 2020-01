Whoopi Goldberg a été écrasé lorsque cet ancien co-hôte a été congédié

Pendant une brève période entre 2014 et 2015, Nicole Wallace a été amenée à être une co-animatrice conservatrice de The View. Pendant son séjour, elle a noué des liens solides avec son co-hôte, Whoopi Goldberg.

Compte tenu de ses antécédents politiques, beaucoup étaient curieux de savoir pourquoi elle accepterait le travail d’hébergement sur le talk-show populaire, pour commencer. Ils n’ont pas eu à se demander longtemps.

Lorsque le co-animateur a été licencié de l’émission, non seulement il a été mal géré par ABC, mais il a également laissé Goldberg écrasé.

Qui est Nicole Wallace?

Wallace a été autour. Elle était autrefois chef des communications pour George W. Bush et conseillère principale pour la campagne présidentielle McCain-Palin en 2008. Sarah Paulson l’a dépeinte dans Game Change, le film primé aux Emmy Awards de HBO.

En septembre 2014, elle a été choisie pour être la co-animatrice républicaine de la populaire émission ABC The View. À la fin de l’été 2015, après un bref moment à la table, Wallace a été licencié.

Selon Deadline, ABC a viré Wallace en tant que co-hôte régulier. Ils lui ont proposé de rejoindre une écurie de contributeurs invités en rotation.

Des sources de délais ont expliqué que les producteurs estimaient que Wallace n’était pas un bon choix pour l’émission. Elle ne s’est pas opposée aux autres co-hôtes aussi souvent ou avec autant de véhémence qu’ils l’auraient souhaité. Wallace était également limitée dans sa connaissance des célébrités et de la culture pop.

Wallace n’a reçu aucune rétroaction négative de la part d’ABC et ils ne l’ont pas directement informée qu’elle était renvoyée en tant qu’hôte régulière de l’émission. Elle a lu à ce sujet dans un article publié par Variety.

Lors de l’émission, Wallace a expliqué qu’elle aurait été plus surprise s’ils l’avaient gardée. Wallace a confirmé qu’elle était sortie sur le dernier épisode en direct de cette saison de The View. Elle avait été surprise d’obtenir l’emploi en premier lieu.

Wallace a déclaré qu’elle aimait faire partie de la table de The View. Alors qu’elle sentait que ce n’était jamais le sien, elle lui était reconnaissante de son passage là-bas.

Whoopi Goldberg n’était pas content

Whoopi Goldberg | Dave Kotinsky / .

Avant que Wallace ne puisse parler de son temps dans l’émission et lui dire au revoir, le modérateur Goldberg a exprimé son mécontentement à la sortie de Wallace. Elle a précisé qu’elle n’était pas impliquée dans la décision.

Goldberg a déclaré au public que son amie Nicole quittait la série. «Vous devez demander à ABC pourquoi. Je ne peux pas vous le dire; Je ne sais pas. “Goldberg et Wallace ont développé un lien pendant l’émission.

Wallace a expliqué qu’elle était tombée amoureuse à première vue avec trois personnes dans sa vie à l’époque. Ils étaient son mari, son fils et Whoopi Goldberg. Elle a expliqué que Goldberg et sa co-animatrice Rosie Perez, qui était également partie à la fin de cette saison et n’était pas à son dernier spectacle, étaient «deux des amours de ma vie».

Wallace a pris le temps de remercier les producteurs de l’émission et l’équipe, en particulier ceux dans les cheveux, le maquillage et la garde-robe qui, selon elle, pouvaient faire des miracles. Wallace a dit qu’elle ne «ressemblerait plus jamais à ça».

À la fin de l’émission, Goldberg a demandé à Wallace de rester pendant que le reste des co-animateurs marchaient hors de la scène et dans le public. Ils se retournèrent et applaudirent Wallace.

Les sorties de Perez et Wallace ont marqué une refonte majeure du spectacle cette année-là.

Nicole Wallace revient sur le terrain politique

Wallace a retrouvé son chemin vers le monde de la politique après son départ brusque de The View.

Elle s’est impliquée dans NBC News et dans la faction câblée MSNBC. En tant que contributrice fréquente sur des émissions MSNBC comme The 11th Hour avec Brian Williams et Morning Joe, elle est devenue un visage familier pour les téléspectateurs. En 2016, elle a rejoint Eugene Robinson, Rachel Maddow et Brian Williams en tant que commentateur politique en chef lors de la couverture en direct de MSNBC de l’élection présidentielle de 2016.

En mai 2017, Wallace est devenue l’ancre d’une émission à MSNBC intitulée Deadline: White House où elle demeure aujourd’hui. L’émission est diffusée à 16 h HNE chaque jour de semaine.