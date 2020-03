Whoopi Goldberg modère la vue de la maison au milieu d’une pandémie de coronavirus

Après s’être assis “La vue” mardi pour rencontrer ses médecins, Whoopi Goldberg est revenue au spectacle aujourd’hui … mais modérée dans le confort de sa propre maison.

Comme Sunny Hostin, Meghan McCain et invités Sara Haines et Dan Abrams s’est assis à la table, Sunny a expliqué la situation unique.

“La joie s’auto-isole toujours à la maison et, comme vous le savez tous, le coronavirus en Amérique se propage à un rythme alarmant”, a-t-elle commencé. “La vie telle que nous la connaissons ne cesse de changer chaque jour, c’est pourquoi notre leader intrépide Whoopi nous rejoint en ce moment.”

«Je suis formidable – c’est ce que nous appelons une distanciation sociale responsable.» @ WhoopiGoldberg nous rejoint de chez elle par précaution au milieu de la pandémie de coronavirus. https://t.co/f8u2wbJuik pic.twitter.com/xjxUmGXSue

– The View (@TheView) 18 mars 2020

Expliquant qu’elle se sentait “bien” et avait obtenu “l’autorisation de son médecin” d’aller au travail, Goldberg a déclaré que sa décision de rester à la maison était due aux “messages incohérents” émanant des dirigeants étatiques et fédéraux. Alors que le maire de New York, Bill de Blasio, a dit à la ville de se préparer pour “un abri sur place”, le gouverneur Andrew Cuomo a minimisé la possibilité. “Mon cerveau a dit, jusqu’à ce qu’ils puissent se retrouver, jusqu’à ce qu’ils puissent comprendre ce qu’ils font, je ne devrais pas entrer”, a déclaré Goldberg.

“J’ai juste eu l’impression que, avec toute cette incohérence, ce n’était pas bon pour moi”, a-t-elle ajouté, avant de critiquer Le président Donald Trump et d’autres pour avoir qualifié à plusieurs reprises le coronavirus (COVID-19) de «virus chinois» ou de «virus de Wuhan».

“J’étais mal à l’aise et je reste mal à l’aise quand ils disent que c’est le virus chinois, je ne pense pas qu’il soit temps de le faire”, a déclaré Sunny Hostin, qui a fait valoir que la grippe porcine ne s’appelait pas les “États-Unis”. Grippe “pendant la pandémie de 2009.

Haines a dit que l’appeler le “virus chinois” le politisait, tandis que Whoopi a dit que l’appeler était dangereux pour la communauté asiatique et encourageant le sentiment et la violence anti-asiatiques. “Mère Nature nous a vraiment fait ça”, a-t-elle ajouté.

Faisant écho à un commentaire d’Abrams, McCain a déclaré qu’elle pensait que “si la gauche veut se concentrer sur l’étiquetage PC de ce virus, c’est un excellent moyen de faire réélire Trump”. Elle a ajouté: “Je n’ai pas de problème avec tout ce qu’ils veulent. C’est un virus mortel qui est originaire de Wuhan, je n’ai pas de problème avec lui.”

Alors qu’elle a ajouté qu’elle ne voulait stéréotyper personne, McCain a également déclaré qu’elle “pointait du doigt la Chine” pour “suppression d’informations” lorsque les premiers cas sont apparus.

Grâce à un délai entre Whoopi et les cohôtes, la conversation est devenue un peu désordonnée avec beaucoup de diaphonie. “Je ne peux pas dire qui me crie dessus”, a déclaré McCain à un moment donné. “Personne ne crie, j’essaie juste de m’assurer que tu m’entends”, répondit Whoopi.

Goldberg a ensuite comparé la rhétorique du «virus chinois» de Trump à celui qu’il qualifiait les Mexicains de «violeurs», une tactique que McCain a jugée «efficace» pour sa base. Répond Whoopi: “C’était efficace mais ce n’était pas correct. Si une personne asiatique qui se fait frapper parce que quelqu’un pense marcher avec elle, vous ne pouvez pas en tant que personne dirigeant le pays, vous ne pouvez pas diriger avec ça. , tu dois être mieux. “

L’émission est ensuite passée à une publicité.