Whoopi Goldberg pleure après que Patrick Stewart l’invite à revenir pour Star Trek: Picard

Ce fut une réunion heureuse avec la promesse de plus à venir comme Patrick Stewart invité Whoopi Goldberg de reprendre son rôle de Guinan sur “Star Trek: Picard.”

Alors que le tournage de la première saison est terminé, CBS All Access a déjà choisi la prochaine série pour une deuxième saison, et le capitaine Picard de Stewart aimerait voir son barman, ami et sage préféré revenir.

L’acteur a fait le plaidoyer lors de son apparition sur “La vue” pour promouvoir la prochaine première saison de “Star Trek: Picard”, qui sera lancée jeudi soir à 8h30 sur CBS All Access. Goldberg rejoint plusieurs autres anciens élèves de “Star Trek: The Next Generation” qui devraient apparaître dans la suite de la populaire série de films et d’émissions.

Goldberg ne pouvait pas arrêter de rire en disant: “Oui, oui, oui! Oh, oui!” et a sauté pour donner un gros câlin à Stewart. Et ce n’était pas seulement Stewart qui faisait une offre vide à l’un de ses anciens amis et anciens collègues. C’était un plaidoyer officiel de l’émission.

“Je suis ici avec une invitation officielle, et c’est pour toi, Whoopi,” dit-il sérieusement. “Alex Kurtzmann, qui est le producteur exécutif principal de Star Trek: Picard, et tous ses collègues dont je fais partie, veulent vous inviter dans la deuxième saison.”

Goldberg n’a pas tardé à louer son temps dans l’émission, au cours de laquelle elle a fait 28 apparitions avant de surprendre les fans à deux reprises en apparaissant dans “Star Trek: Generations” et “Star Trek: Nemesis”.

“‘Star Trek’ a été l’une des grandes expériences du début à la fin”, a-t-elle déclaré. “C’est juste, tu sais, que j’ai eu le meilleur, le meilleur, le meilleur temps, le meilleur temps de tous les temps.”

“Je suis tellement content d’entendre ça”, a répondu Stewart. “Et bien, c’était merveilleux de vous avoir et nous avons hâte de vous revoir une fois de plus.”

Comme Goldberg l’a dit d’innombrables fois, “Star Trek” est si spécial pour elle parce que voir Nichelle Nichols à l’écran dans sa jeunesse dans un rôle qui n’était ni femme de chambre ni esclave était tout simplement énorme, lui ouvrant la tête aux possibilités.

En plus de cela, elle a dit que son personnage de Guinan est le dernier créateur de personnage “Trek” Gene Roddenberry créé avant sa mort. Et, comme l’a souligné Stewart, une grande partie de son histoire reste inconnue et mystérieuse. En fait, il a laissé entendre qu’une exploration de Guinan pourrait bien être un point d’histoire pour la saison 2.

Stewart est rejoint dans “Picard” par les anciens de “TNG” Brent Spiner (Data), Jonathan Frakes (William Riker), Marina Sirtis (Deanna Troi) et même Jonathan Del Arco (Hugh). Jeri Ryan (Seven of Nine) saute également du navire de “Voyager” pour rejoindre le casting, aux côtés d’une multitude de nouveaux visages. De plus, il y a toujours la possibilité d’une surprise ou deux dans ces dix premiers épisodes.

Apparemment, les créateurs ont intentionnellement limité le nombre d’étoiles “TNG” qui apparaîtront dans cette première saison afin de ne pas en faire plus de la réunion que de l’histoire, mais cela laisse la porte ouverte à d’autres étoiles pour apparaître dans la deuxième saison, et il semble que cette campagne de recrutement ait déjà commencé.

Les autres fans de “TNG” espèrent voir notamment LeVar Burton (George La Forge), Michael Dorn (Worf), Gates McFadden (Beverly Crusher). Wil Wheaton, qui incarne le fils de Crusher, Wesley, a signé pour accueillir l’après-spectacle “Picard”.

