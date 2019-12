Whoopi Goldberg risque-t-elle d'être licenciée après la débâcle de Meghan McCain?

Whoopi Goldberg et Meghan McCain ont joué dans un grand moment sur La vue la semaine dernière. Alors que les dames débattaient d'un problème politique, le modérateur du talk-show a critiqué McCain pour avoir continué à l'interrompre. Après la diffusion de l'épisode, les médias sociaux ont explosé en expliquant comment Goldberg a fermé le co-hôte conservateur. Certains téléspectateurs pensaient que Goldberg était hors de propos et devrait être libérée de l'émission, mais son travail est-il vraiment à risque?

Après que le programme de jour ABC a fait une pause commerciale, un producteur s'est approché de la table des «sujets chauds» selon la page six.

"Les producteurs sont sortis et les ont préparés pour le segment suivant et ont expliqué:" Nous avons encore plus de spectacles à faire. "L'un des producteurs a spécifiquement parlé à Meghan", a déclaré une source à la publication.

"Personne ne se veut grossier … ce n'est pas l'objectif souhaité", a ajouté la source.

La vue est connu pour ce type d'explosions qui ont tendance à devenir virales. En tant que modérateur de l'émission, Goldberg a la liberté de faire une pause pour apaiser la tension autour de la table. Ce n'était pas la première fois que le comédien envoie à la publicité après le co-hôte spar.

Il est peu probable que Goldberg perde son emploi suite à cet incident car son infraction ne mérite pas d'être licenciée.

Whoopi Goldberg et Meghan McCain s'adressent au drame

Un jour après la querelle à l'antenne, Goldberg a abordé la question en haut de l'heure.

"Les choses chauffent sur ce spectacle", a expliqué Goldberg. «Si vous regardez cette émission, vous savez que cela s'est produit au fil des ans. Nous sommes vraiment passionnés. C'est notre métier. Nous entrons, nous nous parlons, parfois nous ne sommes pas aussi polis que possible. C'est comme ça."

Goldberg a ajouté qu'en raison de la nature des sujets qu'ils abordent, les choses ne manqueront pas de chauffer.

"Ce n'est pas une indication que les femmes ne peuvent pas s'asseoir et parler", a poursuivi la modératrice de l'émission. "Ce n'est pas une indication que nous ne savons pas comment nous traiter entre nous devant la caméra. Les choses se passent sur ce spectacle en temps réel et tout le monde où que vous soyez assis dans tout cela, ne supposez pas que nous sommes ici avec de petits couteaux de boucher sous la table. C'est notre concert et parfois ça déraille et ça le fait. Tout le monde se calme. C'est une émission de télévision. "

McCain est intervenue en disant qu'elle n'avait d'amour que pour Goldberg car elle était une amie personnelle de son père.

"Je t'aime beaucoup. Je t'aime depuis longtemps », a déclaré McCain à Golberg. «Vous étiez de bons amis avec mon père. Nous nous battons comme si nous étions une famille. C'est parfait. Nous ne déchirons pas l'ensemble. Je pense que c'est une lentille sur ce qui se passe politiquement dans le pays. L'Amérique est à des niveaux très élevés en ce moment et je n'aime pas ça. Nous sommes toutes des femmes passionnées. Je suis hyper, hyper-conservateur, tout le monde à la table ne l'est pas. Parfois, nous allons affronter des têtes. "

La vue diffusé en semaine à 11 h HE et 10 h CT / PT.