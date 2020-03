Whoopi Goldberg sur le set ‘The View’, présente une émission depuis la maison

Les émissions de télévision ont dû changer de dynamique et The View est le dernier à le faire. Whoopi Goldberg a pris une journée de congé pour voir son médecin par crainte du COVID-19. L’animatrice de la série avait une grave cause de pneumonie l’année dernière et cela l’a placée dans le groupe à haut risque si elle devait contracter le coronavirus. À son retour au talk-show de jour, elle n’est pas revenue au studio à New York. Au lieu de cela, l’hôte a fait une apparition de chez elle.

“C’est ce que nous appelons une distanciation sociale responsable”, a déclaré Goldberg dans une retransmission en direct de son domicile dans le New Jersey. «Je suis donc allé chez le médecin hier pour me vérifier juste pour être sûr et il me donne tout ce qu’il faut pour aller travailler. Je me prépare à le faire, puis je commence à entendre ces messages incohérents de tout le monde. “

Goldberg a déclaré que les messages contradictoires du gouverneur de New York et du maire de la ville de New York lui faisaient douter de ce qu’il fallait faire ensuite.

«J’avais juste l’impression que si j’allais vraiment essayer de comprendre si c’était bien d’entrer … jusqu’à ce qu’ils puissent se réunir, le gouverneur et le maire, je ne devrais pas entrer. C’est pourquoi je suis toujours là. Je suis en bonne santé. Mon médecin était très ennuyé par moi. Il me dit: «Je viens de te donner le OK, pourquoi es-tu de retour?» J’ai dit: «Parce que j’ai besoin du OK-OK.» Alors il m’a donné le OK-OK », a-t-elle ajouté.

Joy Behar quitte “The View” pour l’instant

La semaine dernière, Behar a annoncé qu’elle n’allait pas coanimer l’émission. La comédienne a suivi le conseil de sa fille de ne pas se rendre au studio de New York pour faire le show de peur de contracter le virus.

«Je fais partie d’un groupe à risque plus élevé en raison de mon âge, mais je suis en parfaite santé», a déclaré Behar. «Je ne regarde pas mon âge, mais je suis en fait là-haut. Le nombre me donne le vertige. “

En l’absence de Behar, l’ancienne coanimatrice Sara Haines a pris la relève dans un avenir prévisible. Rejoindre Sunny Hostin et Meghan McCain a été un groupe tournant de personnes comme Dan Abrams, le Dr Oz et le Dr Jen Ashton.

Peur du coronavirus «The View»

Quelques jours auparavant, le Dr Ashton avait fait partie du panel pour informer les femmes des dernières nouvelles sur l’épidémie de coronavirus. Pour cet épisode, McCain n’était pas dans la série et Deborah Roberts a rempli le siège.

Pendant le premier segment de l’émission, Roberts a mentionné que son fils avait été fermé. La raison en était qu’une personne associée à une personne atteinte du coronavirus était allée à l’école. Pour vous assurer que le virus n’était pas présent, l’école a été fermée.

“L’école de mon fils est fermée aujourd’hui car une personne sur l’orbite de l’école est entrée en contact avec une personne testée positive [for coronavirus],” dit-elle. “Juste avec une grande prudence, ils nettoient l’école mais ils ont dit qu’ils rouvriraient à nouveau demain.”

Plus tard, Roberts a mentionné qu’elle avait un rhume et le reste des dames a eu un peu peur.

“J’ai un rhume en ce moment et je vous le promets, je pense que ça va”, a-t-elle assuré à Sunny Hostin qui lui a alors demandé: “Êtes-vous sûr?”

Roberts a ensuite demandé au Dr Ashton si elle devait subir un test de dépistage du coronavirus. Le public se fait entendre en riant alors que Goldberg les regardait inquiets de ce que Roberts venait de leur dire. Les dames ont essayé de le considérer comme quelque chose de drôle, mais les experts continuent de recommander aux gens de dire à la maison s’ils ont un rhume.

The View est diffusé en semaine à 11 h (HE) et à 10 h (CT / PT).