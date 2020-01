Will Arnett: Ma carrière a connu des “bas”

2020-01-26 09:30:03

Will Arnett a eu “beaucoup de problèmes” dans sa carrière, car il dit qu’il peut se rapporter à son personnage de “BoJack Horseman” parce qu’ils se battent tous les deux avec les pièges de la gloire.

Will Arnett a connu “beaucoup de revers” au cours de sa carrière.

L’acteur de 49 ans a déclaré qu’il était en mesure de «se rapporter» à son rôle de cheval titulaire dans la série animée de Netflix «BoJack Horseman» – qui suit BoJack alors qu’il navigue dans la vie d’une star de la télévision aux côtés des pièges de la gloire – parce que son sa propre vie n’a pas été “une ligne droite”.

Lorsqu’on lui a demandé s’il utilisait des expériences personnelles pour évaluer BoJack, il a répondu: “Absolument. Ma carrière a certainement eu beaucoup de revers, mais dans la vie de tout le monde, rien n’est en règle générale la plupart du temps. Nous avons tous eu des moments dans les choses, et déceptions, etc.

“Certainement, j’ai pu m’appuyer sur beaucoup de ces trucs pour accéder émotionnellement à ces endroits pour BoJack. Encore une fois, je suis le récipiendaire de la formidable écriture de Raphael [Bob-Waksberg, the show’s creator] et tous les scénaristes de la série, donc je me considère très chanceux de pouvoir prononcer ces mots.

“Mais parce que BoJack a connu beaucoup de ralentissements, en particulier dans le show-business, c’est quelque chose auquel je peux m’identifier absolument.”

En plus de travailler sur la comédie Netflix – qui présentera sa sixième et dernière saison plus tard ce mois-ci – Will sera également la vedette de films familiaux, notamment «Teenage Mutant Ninja Turtles» et «The Lego Movie», et a déclaré qu’il avait assumé ces rôles parce que ses fils étaient trop jeune pour regarder son autre travail.

Parlant de ses rôles, il a déclaré: “J’ai commencé à conclure un accord pour en faire un pour eux, un pour moi. Avec” BoJack Horseman “, mes enfants se disaient” Pouvons-nous regarder BoJack? ” Et je suis, ‘Absolument pas.’ Ils ont 9 ans [Abel] et 11 [Archie]. Ensuite, j’ai fait ‘Lego’, puis mon émission ‘Flaked’ – qui me dit aussi: ‘Non, tu ne peux pas le regarder.’ Ensuite, j’ai fait Ninja Turtles. Cela a très bien fonctionné. ”

Depuis l’expression de Batman dans les films Lego, Will est également devenu l’hôte de la nouvelle émission “ Lego Masters ” – qui commencera à être diffusée le 5 février – dans laquelle les concurrents s’affronteront pour créer les sculptures Lego les plus impressionnantes.

Et Will dit qu’il était prêt à accepter le rôle parce qu’il voulait faire une émission de téléréalité qui ne «faisait pas mal paraître les gens».

S’adressant à Parade, il a déclaré: “Je ne voulais pas faire de la télé-réalité qui essayait de faire mal paraître les gens. Tout cela concerne les gens qui sont vraiment bons à faire quelque chose. Dans ce cas, il se trouve que l’on construit avec Legos. . Leur créativité et leurs compétences sont hors du commun. “

