Will et Jada Pinkett Smith annoncent une toute nouvelle série d’événements, World Tour

2020-01-15 13:00:07

Will et Jada Pinkett Smith produiront une toute nouvelle série d’événements intitulée World Tour, la première ayant lieu le 14 mars à Melbourne, en Australie.

Will et Jada Pinkett Smith vont produire une toute nouvelle série d’événements.

Le couple travaille aux côtés d’Apollo World Touring sur la nouvelle série World Tour, qui se déroulera à Montréal, Berlin, Milan, Séoul, Osaka et Miami.

Et maintenant, il a été annoncé que Robbie Williams sera en tête du premier événement le 14 mars à Melbourne, en Australie, lors du Grand Prix d’Australie Rolex de Formule 1. D’autres actes seront annoncés dans les prochaines semaines.

Tera Hanks, président de Westbrook Inc., a déclaré dans un communiqué: “Au nom de Will et Jada et de toute l’équipe Westbrook, nous sommes ravis de nous associer à Apollo World Touring pour cette série d’événements innovants. Depuis le début de World Tour , nous sommes ravis de son potentiel en tant que franchise mondiale pour offrir des expériences époustouflantes et un accès inégalé aux fans et aux créateurs du monde entier. Nous rassemblons certains des plus grands noms de la musique pour célébrer les villes du monde entier et la créativité incroyable trouvée Nous avons hâte que tout le monde nous rejoigne sur le World Tour. ”

Tandis que Paul Morrison, président et co-fondateur d’Apollo World Touring, a ajouté: “Will et l’équipe de Westbrook sont des innovateurs révolutionnaires et des partenaires fantastiques, canalisant une reconnaissance mondiale inégalée avec excellence en travaillant avec les meilleurs talents créatifs de pointe à travers le monde. La tournée mondiale nourrira un public mondial avide de contenu de qualité – apportant le meilleur du divertissement pour fournir une plate-forme unique qui célébrera le meilleur de nos villes hôtes. ”

Le World Tour a été décrit comme un “nouveau phénomène musical en tournée”.

John Giddings, le principal promoteur mondial du World Tour, a déclaré: “Le World Tour promet d’être tout simplement extraordinaire et offrira des expériences uniques sur place et en ligne à la communauté mondiale des fans.”

Mots clés: Will Smith, Jada Pinkett Smith

