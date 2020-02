2020-02-13 20:30:05

Will Ferrell écrit des lettres d’amour à sa femme à chaque Saint-Valentin, bien qu’elles soient souvent plus humoristiques qu’affectueuses.

L’acteur de 52 ans s’apprête à fêter les vacances romantiques vendredi (14.02.20) avec sa femme de près de 20 ans Viveca Paulin, et a révélé qu’il rédige chaque année “des notes très intéressantes” pour son conjoint, qui sont à la fois aimant et humoristique.

S’exprimant lors d’une apparition dans “The Late Show with Stephen Colbert”, il a déclaré: “J’envoie des fleurs. Je suis très bon pour les fleurs et j’écris des notes très intéressantes – des notes personnelles que Viveca, bénisse son cœur, je disais que j’allais peut-être en parler et elle a trouvé un certain nombre de cartes. ”

Will a ensuite retiré plusieurs des cartes qu’il avait envoyées à Viveca dans le passé, qui présentent toutes des plaisanteries hilarantes sur leur mariage et leur vie de famille.

En lisant la première lettre, il a déclaré: “En commençant par” Joyeuse Saint Valentin, Viveca. Mon amour pour toi s’est accru au fil des ans de 3% au total. ” ”

Alors qu’une deuxième carte disait: “‘Chérie, tu es une grande mère. Mais tu n’as aucun sens de l’espace personnel. Recule. Bonne Saint Valentin.'”

L’étoile «Elfe» obtient les notes rédigées par le fleuriste qui conçoit le bouquet de sa femme, et dit que le personnel est habitué à ses lettres amusantes.

Il a dit: “Mon assistant doit les appeler … et ils l’écrivent. Ils en ont tellement fini maintenant. Ils sont juste, ‘Uh-huh, uh-huh. J’ai compris. Merci.’ ”

Pendant ce temps, Will – qui a Magnus, 15 ans, Mattias, 13 ans et Axel, 10 ans, avec Viveca – a également récemment déclaré qu’il aimait embarrasser ses fils en effectuant des farces embarrassantes telles que ne porter que des sous-vêtements pour le dîner.

Il a exclusivement dit à BANG Showbiz: “Les papas sont toujours embarrassants à un certain niveau, n’est-ce pas? En termes de mes propres enfants, en tant que papa, j’aime les embarrasser constamment. caleçon pour les avertir. “

