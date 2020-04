Will & Grace Creators Dish on Feud entre Meghan Mullally et Debra Messing

Les cerveaux entre “Will & Grace“a finalement abordé les rumeurs d’une querelle entre les stars de l’émission Megan Mullally et Debra Messing.

Lors d’une interview sur la finale de la série de la sitcom NBC avec EW, les créateurs David Kohan et Max Mutchnick ont ​​été interrogés sur la friction présumée entre les deux actrices et ils ont répondu avec tact en révélant que les acteurs et l’équipe se sont réunis pour donner à l’émission bien-aimée son envoi mérité.

“Nous travaillons toujours sous ce genre de devise que tout est dans le travail”, a commencé Mutchnick. “C’est juste une question de travail. Et donc si nous restons fidèles à cela, alors nous vous tenons simplement à l’écart de tout ce qui s’est passé sur le tournage cette année parce que cela n’aurait fait que gêner les histoires que nous voulions raconter. . “

“Ce ne fut pas une année facile”, a-t-il ajouté. “Mais l’héritage permanent de la série est beaucoup plus important pour nous que toute querelle temporaire qui aurait lieu sur scène.”

Eh bien, c’est un peu de thé, même s’il était servi dans une tasse à expresso.

En 2019, lors du tournage de la dernière saison, les fans sont allés de l’avant et ont remarqué que les deux génies comiques avaient cessé de se suivre sur Instagram.

Le moulin à rumeurs a ensuite tourné à l’overdrive lorsque Mullally a ensuite pris un congé temporaire et inattendu de la série, laissant son personnage Karen à l’écart de deux épisodes complets.

Et les conspirateurs aux yeux d’aigle ont jeté un peu de carburant sur la flamme de la querelle quand ils ont remarqué que Mullally et Messing prenaient rarement des photos ensemble pour les publications des médias sociaux “Will & Grace”.

Cependant, la co-star Eric McCormack a tenté de mettre fin aux rumeurs tout en étant interviewée par US Weekly l’année dernière.

“Cela semble fou. C’est fou!” a déclaré l’acteur à l’époque. “Je pense que les gens sont trop inquiets à ce sujet. Nous nous entendons tous les quatre comme une maison en feu. Nous l’avons toujours fait.”

