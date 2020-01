Will Smith a tenté d’agir «mieux que Tom Cruise»

Bad Boys for Life est maintenant en salles.

Rétrospectivement, il est fou de voir à quel point les Launch Boys du Launchpad 1995 étaient pour toutes les personnes impliquées. Le film a marqué les débuts de réalisateur de Michael Bay, définissant le modèle de son propre style d’action. Et cela a également lancé la carrière cinématographique des stars Martin Lawrence et Will Smith.

À l’époque, Lawrence était surtout connu comme la star de la télévision Martin. Pendant ce temps, Smith a eu une carrière musicale gagnante d’un Grammy et NBC a frappé The Fresh Prince of Bel-Air. Construit sur le succès de la comédie d’action de Bad Boys, Lawrence et Smith sont devenus des hommes de premier plan.

Maintenant, Bad Boys for Life espère retrouver cette chimie. Smith, 51 ans en particulier, a eu du mal à reprendre ce rôle physiquement exigeant.

Will Smith à un photocall «Bad Boys for Life» | Pablo Cuadra / WireImage

“Bad Boys for Life” est enfin là

Après le succès des Bad Boys, Bay, Lawrence et Smith sont revenus pour Bad Boys II huit ans plus tard. Ce film s’est avéré être un succès encore plus grand que le premier. Les fans de la franchise ont donc supposé qu’une troisième entrée serait imminente.

Ce n’est pas faute d’essayer. La perspective d’un troisième Bad Boys persistait toujours, quels que soient les autres projets de Lawrence ou Smith. Mais pour diverses raisons, le projet ne s’est vraiment concrétisé que récemment. Sorti 17 ans après son prédécesseur, Bad Boys for Life a finalement atterri.

Cependant, sa sortie intervient sans la participation de Bay. À un moment donné, Joe Carnahan (Smokin ’Ace) était même prêt à écrire et à diriger le film. Mais au final, les cinéastes belges Adil El Arbi et Bilall Fallah sont passés derrière la caméra pour le prochain chapitre très attendu des aventures de Mike Lowrey (Smith) et Marcus Burnett (Lawrence)

L’approche de Will Smith en matière de cascadeurs

Alors que Lawrence et Smith ont toujours semblé revenir pour Bad Boys for Life, les acteurs ne s’attendaient probablement pas à ce qu’il leur faille autant de temps pour se réunir. Smith, pour sa part, a tenté de faire le plus de cascades possible. Mais comme il l’a récemment admis, c’était beaucoup plus difficile que prévu.

J’essaye de tenir le coup. Il y avait quelques séquences d’action que j’étais comme «oooh». J’ai commencé, et je me suis dit que je faisais toutes mes cascades. Je faisais – tu sais, Tom Cruise était juste accroché sur le côté d’un avion à 50 ans. Je me disais “Mec, je suis meilleur que Tom Cruise!” Et j’ai fait deux cascades et je me suis dit “Je suis pas mieux que Tom Cruise! ”

Smith, bien sûr, fait référence au rôle de Tom Cruise dans la série Mission: Impossible. Ces films sont devenus célèbres pour leurs cascades folles et réelles et, plus précisément, pour l’insistance de Cruise à les réaliser lui-même. Le commentaire de Smith témoigne de l’effort que Cruise consacre à ces productions. L’acteur est même engagé pour Mission: Impossible 7 et 8.

Les nouveaux «Bad Boys» ressemblent à un succès

De toute évidence, une interruption de 17 ans dans la franchise Bad Boys ne menace pas de nuire à son potentiel au box-office. Selon des initiés de l’industrie, Bad Boys for Life prévoit un week-end d’ouverture d’environ 40 millions de dollars. C’est un chiffre assez solide et qui – compte tenu du budget de 90 millions de dollars du film – devrait aider le film à devenir un succès.

La sortie du film en janvier ressemble alors à une stratégie qui sera payante pour Sony. Bad Boys for Life aurait facilement pu se perdre dans le remaniement si le studio l’avait sorti au printemps ou en été. Mais en ce moment, la plus grande compétition vient soit des fêtes de Noël, soit des candidats aux récompenses. Aucun de ceux-là ne devrait manger dans le public principal de Bad Boys for Life. So Bad Boys 4, n’importe qui?