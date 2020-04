Will Smith discute avec DJ Jazzy Jeff, se remettant d’un soupçon de coronavirus

Will Smith a reçu un appel téléphonique effrayant de la part de son amie de longue date et collaboratrice musicale, la femme de DJ Jazzy Jeff, Lynette, qui l’a inquiété, et il semble qu’il ait pu avoir des raisons de s’inquiéter.

“c’était effrayant parce que Lynette ne panique pas et elle m’a appelé avec les vibrations de panique”, a déclaré Will à Jeff sur sa nouvelle série Snapchat “Will From Home”. “alors j’ai tout de suite appelé D-Nice pour voir s’il serait disponible. J’étais genre, pas mon DJ!”

D-Nice a diverti un monde sous des ordres de rester à la maison avec des émissions de clubs virtuels via Instagram Live, comptant Rihanna et Drake parmi ses fans de superstar. Et apparemment le Fresh Prince aussi!

Jeff a éclaté de rire à la façon dont Will a plaisanté en plaisantant qu’il allait le remplacer, mais ce à quoi il avait affaire n’avait pas de quoi rire.

“Je suis rentré de mon voyage. Je me disais:” J’ai l’impression de descendre avec quelque chose “et je me suis couché, et je ne me souviens pas des dix prochains jours”, a déclaré Jeff à un Will étonné.

“J’ai eu une température qui a atteint 103. J’ai eu des frissons. J’ai perdu le sens de l’odorat. J’ai perdu le sens du goût”, a poursuivi Jeff, détaillant certains des symptômes classiques du COVID-19. Et pourtant, il a dit qu’il ne pouvait pas se faire tester pour cela, un refrain familier de personnes à travers le pays malgré les affirmations selon lesquelles les tests sont de plus en plus disponibles.

“Ils m’ont fait subir un test de grippe”, a-t-il expliqué. “Et quand je suis allé chercher la radiographie pulmonaire, elle est entrée et a dit: ‘Vous avez une pneumonie dans vos deux poumons.'”

Bien qu’il n’ait jamais pu confirmer qu’il avait été victime de la nouvelle pandémie de coronavirus qui balayait le monde, ce n’était pas faute d’avoir essayé. Et Jeff se sent assez confiant qu’il l’a eu et se remet actuellement.

Il pense également que nous ne sommes pas aussi proches de l’autre côté que beaucoup pourraient penser ou espérer, en disant à Will: “Malheureusement, les gens pensent que nous sommes à la fin [of the pandemic], et je pense que nous sommes vraiment au début. “

Jeff se sentait clairement reconnaissant pour sa vie lundi lorsqu’il a partagé un message avec ses followers sur Instagram. Il s’est rendu compte de l’ennui que cela affectait beaucoup de gens, mais les a également exhortés à “être reconnaissants que vous soyez ici … Soyez reconnaissants pour ce que vous avez .. Vous avez plus que beaucoup de gens !!!”

Il a ensuite conclu en leur disant de “prendre votre cul dans la maison!”

Mercredi, Jeff a partagé une version mise à jour de sa poignée de main classique avec Will de leurs jours ensemble sur “Le prince frais de Bel-Air”, l’appelant “l’édition de distanciation sociale”, que vous pouvez apprendre ci-dessous. C’est assez simple, bien que nous recommandons d’incorporer la nouvelle bande-son de Jeff dans la pratique pour vraiment la faire chanter: