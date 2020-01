Will Smith jaloux de la relation de Jada Pinkett avec Tupac

Will Smith est suffisamment en sécurité dans son mariage pour Jada Pinkett Smith d’admettre qu’il était «profondément, profondément insécurisé» au sujet de sa relation avec Tupac Shakur.

Will et sa co-star “Bad Boys for Life”, Martin Lawrence, arrêté lundi par “The Breakfast Club”, où co-animateur Charlamagne le dieu a demandé au premier s’il était “toujours jaloux de l’amour que Jada avait” pour le rappeur tué.

Sa réponse: “F-k ouais.”

“Et vous savez, c’était au début. C’était au début”, a-t-il poursuivi. “Ce fut un grand regret pour moi aussi, parce que je ne pourrais jamais m’ouvrir pour interagir avec Pac … Ils ont grandi ensemble et ils s’aimaient, mais ils n’ont jamais eu de relation sexuelle. Mais ils étaient entrés dans cet âge où maintenant c’était une possibilité, puis Jada était avec moi. “

Jada et Tupac se sont rencontrés à la Baltimore School for the Arts alors qu’ils étaient tous deux étudiants. Elle a dit dans le passé qu’ils avaient déjà partagé un “baiser dégoûtant” et décidé de garder leur relation platonique.

Même s’il sait que leur connexion n’a jamais été romantique, Will a toujours ressenti une certaine manière à ce sujet parce qu’il savait que Jada tenait Tupac en si haute estime.

“Elle l’aimait juste”, a-t-il expliqué. “Il était l’image de la perfection, mais elle était avec le Prince Frais, donc tu sais, c’était comme si je ne pouvais jamais … Nous étions dans la chambre ensemble quelques fois, je ne pouvais pas lui parler. Et toi sais, il n’allait pas me parler si je n’allais pas lui parler. “

Malgré tous les efforts de Jada pour rassembler les gars – “Ya’ll are so similar!” – les deux n’ont jamais pu se connecter parce que Will “ne pouvait tout simplement pas le gérer”.

“J’étais le rappeur doux de Philly, et il était Pac”, se souvient-il, réitérant que ne pas forger de relation avec la légende du hip-hop de la côte ouest est toujours l’un de ses plus grands regrets. “J’étais profondément, profondément insécurisé. Je n’étais pas assez homme pour gérer cette relation.”

Will a rencontré Jada sur le tournage de “Fresh Prince of Bel-Air” en 1994. Tupac a été abattu en 1996 et les Smith se sont mariés l’année suivante.

“Bad Boys for Life” sortira en salles le 17 janvier.

