Will Smith n’était pas sûr de l’amitié de Jada Pinkett Smith avec Tupac

Will Smith était “profondément peu sûr” du lien amical de sa femme Jada Pinkett Smith avec la défunte icône Tupac, car il lui était difficile de la voir si proche d’un autre homme.

Will Smith était “profondément incertain” du lien de sa femme Jada Pinkett Smith avec Tupac.

L’actrice “ Girls ” était une amie proche de la légende de la musique Tupac Shakur – qu’elle a rencontrée alors qu’ils fréquentaient tous les deux la Baltimore School for the Arts – et tandis que le couple est resté proche jusqu’au décès de Tupac en 1996, le mari de Jada, Will, a admis que c’était difficile pour lui de la voir si près d’un autre homme.

Will – qui a épousé Jada en 1997 – insiste sur le fait qu’il sait qu’il n’y a jamais rien eu de romantique entre Jada et Tupac, mais a déclaré que leur lien amical a rendu difficile pour lui de parler à l’icône du hip hop.

Il a expliqué lors d’une apparition sur ‘The Breakfast Club’ avec Charlamagne tha God: “Je ne pourrais jamais m’ouvrir pour interagir avec Pac. Vous savez, parce que nous avions un petit truc. Vous savez, ils ont grandi ensemble et ils ont adoré l’un avec l’autre, mais ils n’ont jamais eu de relation sexuelle. Mais ils étaient entrés dans cet âge où maintenant c’était une possibilité et puis Jada était avec moi. Donc Pac avait une petite chose là-dessus, mais elle l’aimait juste comme s’il était l’image de la perfection, mais elle était avec le «Prince frais». ”

Bien que Will, 51 ans, ait eu de nombreuses occasions de se lier d’amitié avec Tupac, il dit que l’ego l’a retenu.

Il a ajouté: “C’était comme si je ne pouvais même pas, nous étions dans la pièce ensemble plusieurs fois et je ne pouvais pas lui parler. Vous savez, il n’allait pas me parler si je n’allais pas lui parler. ”

Charlamagne a ensuite fait remarquer qu’il pensait que Will et Tupac auraient été des âmes sœurs proches, et la star de ‘Suicide Squad’ a admis qu’il “regrettait” de ne pas faire plus d’efforts pour se lier d’amitié avec la star en retard.

Il a dit: “Ouais, c’est ce que Jada disait tout le temps. Comme,” Je vous le dis, vous êtes tous tellement semblables que vous l’aimerez “, et je n’ai jamais … C’était un énorme regret pour moi. .. Je ne pouvais pas le gérer. J’étais le rappeur doux de Philly et il était Pac. Vous savez ce que je veux dire? J’étais profondément, profondément insécurisé, et je n’étais pas assez homme pour gérer cette relation. ”

