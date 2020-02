William Friedkin partage des histoires «d’exorciste» qu’il n’a jamais partagées auparavant dans le documentaire «Leap of Faith»

L’Exorciste doit être l’un des films les plus documentés. Après la trilogie originale de Star Wars et peut-être The Shining, c’est un film qui a garanti plusieurs sorties DVD et Blu-ray et des offres spéciales, des livres et des articles en coulisses. Il doit donc être difficile de trouver de nouveaux éléments à couvrir dans le film, mais Leap of Faith: William Friedkin dans The Exorcist l’a fait.

Le documentaire d’Alexandre O. Philippe présente le réalisateur Friedkin dans ses propres mots, discutant de ce que l’Exorciste signifiait pour lui. En s’asseyant avec Friedkin pour une interview prolongée, Philippe a creusé dans le genre d’analyse qui ne sera pas présenté dans un morceau bouffi, et pourtant il y a encore des histoires en coulisses qui se sentent nouvelles dans ce film.

La fabrication de «l’exorciste»

Friedkin emmène Philippe du début à la fin dans The Exorcist. À partir de la première photo du soleil noir et blanc qui se transforme en couleur, Friedkin révèle que certaines décisions n’ont peut-être pas été aussi réfléchies que le souhaitaient les universitaires. Certains n’étaient que l’instinct, mais d’autres étaient des décisions thématiques pour lesquelles Friedkin s’est battu.

Par exemple, Friedkin a dû se battre contre l’auteur exorciste William Peter Blatty qui voulait jouer le rôle du père Karras. Blatty a même proposé d’abandonner son pourcentage. D’autres acteurs du nom ont été envisagés avant que Friedkin ne trouve Jason Miller. Friedkin est également devenu physique avec les acteurs et a tiré avec une arme à feu, des méthodes extrêmes qui ne pourraient pas voler aujourd’hui.

La version que vous n’avez jamais vue

En 2000, Warner Brothers a réédité The Exorcist sous le titre «La version que vous n’avez jamais vue». Il comprenait des effets effrayants qu’ils pouvaient enfin obtenir avec la technologie moderne et des scènes supprimées supplémentaires. Leap of Faith vous montre une autre version de The Exorcist que vous n’avez jamais vue.

Mercedes McCambridge a doublé tous les dialogues possédés par Linda Blair, mais Philippe a trouvé un son de Blair jouant les lignes sur le plateau. Cela n’inclut pas Blair en disant la ligne la plus explicite, mais c’est un contraste à entendre. De toute évidence, elle a dû prononcer les lignes de sa voix de 13 ans afin de pouvoir synchroniser la voix de McCambridge.

Les efforts que McCambridge a faits pour créer cette voix sont également déchirants. Philippe inclut également la partition d’Alex North pour 2001: A Space Odyssey que Stanley Kubrick a lancée lors de la discussion de Friedkin sur les retombées avec Bernard Hermann et Lalo Schifrin. Friedkin ne mentionne que brièvement la réédition de 2000, car ce film concerne principalement la sortie de 1973 qui est devenue un classique.

Même William Friedkin remet en question cette scène dans «The Exorcist»

À la fin, Friedkin se demande comment les actions finales de Karras apparaissent à l’écran. Il y est allé avec une suggestion de Blatty mais il n’est toujours pas vendu. Il admet qu’il y a des scènes dans The Exorcist qu’il ne comprend toujours pas. C’est ce qui fait du bon art. Il ne s’agit pas d’avoir toutes les réponses. À un certain moment, vous faites un choix et laissez le film parler de lui-même.

Philippe utilise une structure classique avec l’interview de Friedkin illustrée par des extraits de films. Il s’amuse avec, par exemple en utilisant un clip de Stacy Keach reculant dans un autre film quand il explique que Keach a presque été jeté dans The Exorcist. Dans l’ensemble, Philippe ne fait pas intrusion. C’est le spectacle de Friedkin.

Les précédents films documentaires de Philippe The People Vs. George Lucas, 78/52: Hitchcock’s Shower Scene and Memory: The Origin of Alien vous donne une idée de la profondeur avec laquelle il va entrer dans The Exorcist. Ces films impliquaient cependant plus d’un cinéaste. Leap of Faith est une plongée profonde unique exclusivement dans les pensées de Friedkin sur The Exorcist des décennies plus tard.