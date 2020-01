William Shatner règle le divorce

William Shatner a réglé son divorce d’avec sa quatrième épouse Elizabeth Shatner, juste un mois après avoir déposé une demande de résiliation légale de leur mariage.

William Shatner a réglé son divorce.

L’acteur de 88 ans n’a déposé que des documents pour mettre fin légalement à son quatrième épouse Elizabeth Shatner – avec qui il est marié depuis 2001 – le mois dernier, mais il a maintenant été affirmé qu’ils étaient parvenus à un règlement.

Selon The Blast, le couple a signé un accord prénuptial et il n’a donc pas été décidé de fractionner leurs finances ou de verser une pension alimentaire au conjoint.

Le contrat de mariage a spécifiquement expliqué comment l’argent serait divisé en cas de divorce, et il a été affirmé que William ne paierait aucune de ses 100 millions de dollars en paiements de soutien à Elizabeth.

Au moment de leur divorce le mois dernier, il a été signalé que le processus serait rapide à cause du mariage.

Une source a déclaré: “Les Shatners négocient toujours les conditions financières. Selon les termes du contrat de mariage, aucune des parties ne recevra de soutien de l’autre.”

William aurait utilisé le même avocat que Kim Kardashian West et Britney Spears pour le divorce, qui constitue sa quatrième scission légale après le divorce des ex-épouses Nerine Kidd, Marcy Lafferty et Gloria Rand.

L’acteur a trois enfants – Leslie, 61 ans, Lisabeth, 58 ans et Mélanie, 55 ans – avec Gloria, et aucun enfant avec ses autres ex.

Pendant ce temps, la star de «Boston Legal» a précédemment déclaré qu’il n’avait aucun regret dans la vie.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il allait changer dans sa vie, William a répondu il y a deux ans: “Rien. J’ai une belle femme, trois beaux enfants et j’ai récolté une grande somme d’argent pour une œuvre caritative. [a 2,400-mile motorbike ride across country for the American Legion]. Tout ce qui s’est passé auparavant a fait de moi l’un des hommes les plus chanceux de la Terre. “

