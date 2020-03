Willow Smith passe 24 heures dans une boîte de sensibilisation à l’anxiété

Willow Smith se prépare à affronter ses angoisses de front avec une exposition de performance, audacieuse et totalement immersive, qui commence mercredi matin.

Le co-hôte de “Red Table Talk” passera 24 heures à l’intérieur d’une boîte où elle passera par huit états émotionnels différents aux côtés du collaborateur Tyler Cole, qui vit également avec une anxiété sévère. Alors qu’elle souffre d’anxiété depuis qu’elle est petite, la jeune femme de 19 ans a suggéré de The Los Angeles Times que la mort choquante de Kobe Bryant est au moins une partie de son inspiration pour la pièce.

“Nous sommes sur cette planète et tout pourrait arriver, comme ce qui vient de se passer avec Kobe? C’était vraiment un couteau dans le cœur”, a-t-elle déclaré à la publication. “Chaque instant est précieux. Et je pense que tout le monde a peur de ne pas savoir ce qui va se passer à l’avenir, de ne pas savoir si vous êtes sur la bonne voie, de ne pas savoir si vous faites les bons choix.”

Une autre inspiration est l’achèvement de l’album de Smith et Cole, “The Anxiety”, qui sortira immédiatement après la présentation de l’exposition. “Nous nous disions:” Ne serait-il pas si intéressant de personnifier cette expérience? Commencer par avoir peur et se sentir seul et passer à un lieu d’acceptation et de joie “, a déclaré Smith.

Dans le cadre de l’installation d’art vivant, Smith et Cole traverseront la paranoïa, la rage, la tristesse, l’engourdissement, l’euphorie, le vif intérêt, la compassion et l’acceptation. L’objectif visé est de consacrer trois heures à chacun.

La boîte dans laquelle ils se trouvent a un mur de verre, pour que les visiteurs puissent assister à leur projet, tandis que les trois autres murs sont en toile pour écrire ou dessiner. Et bien qu’ils aient l’intention de ne pas parler, Smith a admis: “Nous pourrions grogner ou crier – ça va être très primal.”

Pour les fans qui ne peuvent pas assister à l’événement en direct – où ils seront autorisés à regarder à des intervalles de 15 minutes, il y aura un flux en direct dans une salle adjacente et en ligne. Smith est catégorique sur le fait que c’est pour sensibiliser et que c’est «pour une cause». La salle adjacente à l’exposition, en plus d’avoir ce flux vidéo en direct, comprendra également des livres et des lieux de dons à divers organismes de santé mentale.

Smith précise également qu’il s’agit d’exprimer comment ils gèrent l’anxiété, en reconnaissant que les autres ont des expériences très différentes. Elle reconnaît également que certaines personnes ne l’obtiendront pas ou ne l’aimeront tout simplement pas, et c’est parfaitement bien aussi.

“Je fais ça parce que je suis inspirée par cette idée et je vois que l’anxiété autour de moi est une épidémie et les gens n’en parlent pas”, a-t-elle expliqué. “Et tant que cela apporte une prise de conscience et une lumière positive à l’obscurité, peu importe si vous ne l’appréciez pas.”

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir la galerie de photos

.

Meghan Markle l’a tué lors de la dernière tournée royale avec le prince Harry