Willow Smith sera enfermé dans une boîte dans le cadre d’une installation artistique de 24 heures sur l’anxiété

2020-03-11 11:30:04

Willow Smith s’apprête à s’enfermer dans une boîte pendant 24 heures dans le cadre d’une installation artistique au Museum of Contemporary Art (MOCA).

Willow Smith s’apprête à s’enfermer dans une boîte pendant 24 heures dans le cadre d’une installation artistique au Museum of Contemporary Art (MOCA).

La fille de Will Smith et Jada Pinkett Smith, âgée de 19 ans, s’est associée à Tyler Cole pour une œuvre d’art de 24 heures axée sur l’anxiété, qui aura lieu au Geffen Contemporary du MOCA à Los Angeles, en Californie.

L’événement aura lieu mercredi (11.03.20) et verra Willow et Tyler traverser huit étapes d’anxiété à l’intérieur d’une boîte.

Willow dit que le couple passera des blocs de trois heures à explorer une émotion différente liée à l’anxiété, y compris la tristesse, la paranoïa et la compassion, et ne parlera pas pendant la performance.

Elle a déclaré au Los Angeles Times: “Nous pourrions grogner ou crier – ça va être très primaire.”

Le hitmaker de “ Whip My Hair ” a parlé de sa lutte avec sa santé mentale après son ascension précoce, et dit qu’une grande partie de sa bataille contre l’anxiété vient d’une peur de l’inconnu.

Willow a cité la mort en janvier de Kobe Bryant – décédé dans un accident d’hélicoptère qui a tué neuf personnes, dont sa fille de 13 ans – comme un exemple de ne pas savoir ce que chaque jour va apporter, ce qui la rend souvent anxieuse.

Elle a ajouté à la sortie: “Nous sommes sur cette planète et tout pourrait arriver, comme la chose qui vient de se passer avec Kobe [Bryant]? C’était vraiment un couteau dans le cœur. Chaque instant est précieux. Et je pense que tout le monde a peur de ne pas savoir ce qui va se passer à l’avenir, de ne pas savoir si vous êtes sur la bonne voie, de ne pas savoir si vous faites les bons choix. ”

Willow et Tyler ont également exploré la lutte dans leur prochain album «The Anxiety», où ils ont eu l’idée de l’œuvre d’art.

Elle a expliqué: “Nous nous disions:” Ne serait-il pas si intéressant de personnifier cette expérience? A partir d’avoir peur et de se sentir seule et de se déplacer vers un lieu d’acceptation et de joie? Nous comprenons que c’est un sujet très sensible. Et , nous ne voulons pas être comme, “Notre expérience est l’expérience.” C’est juste que nous exprimons notre expérience personnelle avec cela.

“Ce n’est pas pour que les gens se disent” Oooh! ” C’est pour la prise de conscience. La première chose que nous allons écrire sur notre mur de titre est quelque chose comme: «L’acceptation de ses peurs est la première étape vers la compréhension. Alors, alors vous savez que c’est sur quelque chose de réel. C’est pour une vraie cause. ”

La paire sortira “The Anxiety” jeudi (12.03.20), dès que leur performance de 24 heures sera terminée.

Mots clés: Willow Smith et Tyler Cole

Retour au flux

.