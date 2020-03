Woody Allen affirme que Timothée Chalamet a admis qu’il ne l’avait dénoncé que pour tenter de gagner un Oscar

Timothée Chalamet seulement dénoncé Woody Allen parce qu’il était en lice pour un Oscar, a déclaré le réalisateur.

Dans son nouveau mémoire controversé, “Apropos Of Nothing”, il revendique le jeune acteur admis autant à sa sœur.

En 2019, le joueur de 24 ans a joué dans le film “A Rainy Day in New York” d’Allen. Mais lorsque le mouvement #MeToo a de nouveau mis en évidence les allégations d’abus sexuels sur des enfants contre le réalisateur, Chalamet a annoncé qu’il reverserait tous ses revenus du film à une œuvre caritative.

“Les trois pistes de” Rainy Day “étaient excellentes et c’était un plaisir de travailler avec”, écrit Allen dans son livre, par Page six. “Timothée a ensuite déclaré publiquement qu’il regrettait d’avoir travaillé avec moi et qu’il avait donné de l’argent à une œuvre caritative, mais il a juré à ma sœur qu’il devait le faire car il était candidat à un Oscar pour” Appelez-moi par votre nom “, et lui et son agent sentait qu’il avait une meilleure chance de gagner s’il me dénonçait, alors il l’a fait. “

Il a ajouté: “Quoi qu’il en soit, je n’ai pas regretté d’avoir travaillé avec lui et je ne donne aucun argent.”

Chalamet perdrait finalement l’Academy Award à Gary Oldman, pour “Darkest Hour”.

Dans sa publication Instagram originale, Chalamet a déclaré que ses obligations contractuelles l’empêchaient de parler directement de la question.

“Cette année a changé ma façon de voir et de ressentir tant de choses; ce fut une éducation passionnante et, parfois, édifiante”, écrit-il. “J’apprends qu’un bon rôle n’est pas le seul critère d’acceptation d’un emploi – cela est devenu beaucoup plus clair pour moi au cours des derniers mois, après avoir été témoin de la naissance d’un mouvement puissant visant à mettre fin à l’injustice, l’inégalité et surtout , silence.”

“On m’a demandé dans quelques interviews récentes ma décision de travailler sur un film avec Woody Allen l’été dernier”, a-t-il poursuivi. “Je ne suis pas en mesure de répondre directement à la question en raison d’obligations contractuelles. Mais ce que je peux dire, c’est ceci: je ne veux pas profiter de mon travail sur le film, et à cette fin, je vais donner tout mon salaire à trois organisations caritatives: TIME’S UP, The LGBT Center à New York et RAINN. Je veux être digne de me tenir aux côtés des courageux artistes qui se battent pour que tous soient traités avec le respect et la dignité qu’ils méritent. “

En plus de Chalamet, Rebecca Hall, Greta Gerwig, Ellen Page, Mira Sorvino et David Krumholtz ont tous regretté récemment de travailler avec Allen.

“Le fait que ces acteurs et actrices n’aient jamais examiné les détails de l’affaire (ils n’auraient pas pu et arriver à une conclusion avec une telle certitude) ne les a pas empêchés de s’exprimer publiquement avec une conviction obstinée”, écrit Allen dans le livre. “Certains ont dit que c’était maintenant leur politique de toujours croire la femme. J’espère que la plupart des gens réfléchis rejettent une telle simplicité d’esprit.”

“Plus de gens auraient dû dire, je ne connais vraiment pas tous les faits, donc je dois suspendre mon jugement. Dieu interdise à quiconque de dire: ‘Cette accusation a fait l’objet d’une enquête approfondie et s’est avérée fausse.'”

Il a remercié les collègues qui se sont prononcés pour sa défense, les assurant: “ce n’est pas quelque chose qu’ils seront jamais gênés d’avoir fait.”

Le mémoire a finalement été publié par Arcade Publishing lundi après avoir été déposé par Hachette Book Group; Le personnel était sorti pour protester, peu de temps après que Ronan Farrow, le fils séparé d’Allen, eut menacé de mettre fin à sa relation avec l’éditeur qui avait publié son livre “Catch And Kill” – détaillant son enquête sur les crimes sexuels d’Harvey Weinstein.

En 1992, Allen a été accusée par son ex-partenaire Mia Farrow d’avoir agressé sa fille adoptive Dylan Farrow, huit mois après avoir appris qu’Allen avait une liaison avec une autre de ses filles adoptives, Soon-Yi Previn, qui deviendrait plus tard sa femme.

