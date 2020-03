Woody Allen souhaite la bienvenue à sa fille adoptive Dylan Farrow à bras ouverts

2020-03-24 01:30:05

Woody Allen a insisté sur le fait qu’il accueillerait sa fille adoptive Dylan Farrow “à bras ouverts” après l’avoir accusé d’abus sexuels.

Le cinéaste de 84 ans a été accusé par Dylan – qu’il a adopté avec son ex-partenaire Mia Farrow – de l’avoir agressée sexuellement alors qu’elle n’avait que sept ans, une allégation qu’il a à plusieurs reprises démentie.

Et maintenant, il a dit que lui et sa femme Soon-Yi Previn – qui a été adopté par Mia Farrow avant de rencontrer Woody – aimeraient accepter Dylan dans sa vie si elle lui tendait la main.

Écrivant dans ses nouveaux mémoires, ‘Apropos of Nothing’ – qui a été publié lundi (23.03.20) – il a écrit: “L’une des choses les plus tristes de ma vie a été que j’ai été privé des années où j’ai élevé Dylan et que je ne pouvais que rêver de lui montrer Manhattan et les joies de Paris et de Rome.

“A ce jour, Soon-Yi et moi souhaiterions la bienvenue à Dylan à bras ouverts si jamais elle voulait nous contacter comme l’a fait Moïse, mais jusqu’à présent, ce n’est encore qu’un rêve.”

Woody n’a jamais été inculpé à la suite de deux enquêtes distinctes dans les années 1990, et a décrit les allégations de Dylan et Mia comme une “quête semblable à Ahab” pour se venger.

Il a ajouté: “Je n’ai jamais mis le doigt sur Dylan, je ne lui ai jamais rien fait qui puisse être même interprété comme une maltraitance; c’était une fabrication totale du début à la fin.”

Le directeur de «Minuit à Paris» a également abordé la réclamation de Dylan selon laquelle elle avait été agressée sexuellement contre la maison de sa mère Mia dans le Connecticut en août 1992, car il a admis avoir brièvement placé sa tête sur les genoux de sa fille de sept ans, mais a insisté sur le fait faire quoi que ce soit de mal “.

Il a dit: “Je ne lui ai certainement rien fait de mal. J’étais dans une pièce pleine de gens qui regardaient la télévision en milieu d’après-midi.”

