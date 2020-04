Woody Harrelson publie à propos de la théorie du complot 5G COVID-19 et suscite des réactions mitigées

Woody Harrelson est la dernière star à partager une théorie du complot qui relie COVID-19 aux réseaux 5G.

L’acteur de 58 ans a récemment publié une capture d’écran d’un rapport sur Instagram qui prétend que “le rayonnement 5G” “exacerbe” la propagation du coronavirus – et tout le monde n’était pas ravi que Harrelson souligne la théorie.

“Beaucoup de mes amis ont parlé des effets négatifs de la 5G”, a écrit Harrelson dans la légende du rapport de Martin Pall, professeur à la retraite de la Washington State University. “Mon amie Camilla semble [sic] ceci pour moi aujourd’hui et bien que je ne l’ai pas entièrement vérifié, je le trouve très intéressant. “

Alors que certains utilisateurs d’Instagram ont applaudi Harrelson pour avoir éclairé la théorie, d’autres ont déchiré la star de “Zombieland” pour “diffusion de fausses informations”.

“Tellement intéressant. J’ai lu de plus en plus. Woody, continuez à partager et soyez bien”, a écrit un fan et un autre a ajouté, “wow. Le rayonnement de la technologie n’aide certainement pas notre système immunitaire. Merci de partager ceci … “

“De quoi les gens ont-ils peur 5G? Ça ne va pas transformer les gens en monstres ou quelque chose comme ça”, a écrit un critique, tandis qu’un autre a dit que la théorie a été “démystifiée” et a ajouté, “s’il vous plaît ne le croyez pas. Beaucoup de conspiration fou diffusent de fausses informations. “

“Les théories du complot sont souvent des conneries”, a commenté un utilisateur. “Tu es un gars intelligent Woody …”

Harrelson a également posté une vidéo, ci-dessous, qu’il a sous-titrée comme “pendant ce temps, les Chinois abaissent les antennes 5g”. Les gens ont rapidement corrigé l’erreur de Harrelson, écrivant que les images provenaient des émeutes de Hong Kong de l’année dernière.

Au milieu de la popularité croissante de la théorie du complot contre le coronavirus 5G, des croyants auraient incendié plusieurs tours de cellule et harcelé des ingénieurs au Royaume-Uni, selon NBC News le lundi. Il n’est pas confirmé si tous les sites affectés ont été utilisés pour la 5G.

Le Dr Michael Head de l’Université de Southampton au Royaume-Uni est l’un des nombreux experts de la santé dénigrant le complot et les célébrités qui les mettent en évidence.

“Les théoriciens du complot sont un danger pour la santé publique qui a déjà lu une page Facebook”, a-t-il déclaré Soirée Standard. “Ici, nous voyons également des groupes similaires de personnes désireuses de montrer leur ignorance sur un sujet où elles n’ont aucune expertise utile, ni aucune envie de publier des messages de santé publique utiles.”

“Les célébrités attisant les flammes de ces théoriciens du complot devraient avoir honte”, a ajouté Head.

le coronavirus (COVID-19) a plus de 1,3 million de cas confirmés et tué plus de 72 600 au 6 avril.

Bien que l’épidémie soit originaire de Wuhan, en Chine, le coronavirus s’est propagé à au moins 170 autres pays et territoires. Aux États-Unis, plus de 347 000 Américains ont contracté le virus et plus de 10 000 sont morts.

Les symptômes du coronavirus incluent fièvre, toux, essoufflement et difficulté à respirer, selon Organisation Mondiale de la Santé. Cependant, plus de symptômes ont été mis en évidence, y compris la perte de goût et d’odeur.

Pour voir plus de notre couverture sur COVID-19, cliquez sur ici.

Voir les photos

. / Instagram

Comment les célébrités s’auto-isolent pendant le verrouillage du coronavirus