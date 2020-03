World Beyond publie cinq nouvelles images de nouveaux personnages et zombies

AMC a publié cinq nouvelles images du spin-off de Walking Dead The Walking Dead: World Beyond. Ce n’est pas un spin-off comme Fear the Walking Dead. World Beyond sera une série limitée qui raconte une histoire complète en seulement deux saisons. AMC dit que World Beyond suit un groupe de quatre jeunes survivants, la première génération née après l’épidémie de zombies, apprenant à survivre aux marcheurs et aux factions humaines qui ont surgi autour d’eux.

World Beyond sera présenté le dimanche 12 avril à 22 h après la finale de la saison 10 de The Walking Dead, puis passera à 21 h. Dimanche sur AMC. Voir les nouvelles images ci-dessous.

Les quatre survivants de «The Walking Dead: World Beyond»

La première image de Walking Dead: World Beyond montre Iris (Aliyah Royale), Silas (Hal Cumpston), Hope (Alexa Monsour) et Elton (Nicolas Cantu) dans une friche apocalyptique. Le nettoyeur à sec et le mini-magasin regorgent de feuillage après des générations de désuétude. Il n’y a probablement nulle part où nettoyer leur équipement de survie dans le nettoyeur, mais j’espère qu’il y a encore quelques non périssables dans le mini-marché.

L-R: Aliyah Royale, Hal Cumpston, Alexa Mansour et Nicolas Cantu | Jojo Whilden / AMC

La prochaine photo de Walking Dead: World Beyond montre le gang dans une chambre très normale. Peut-être qu’ils l’ont gardé propre depuis l’épidémie de zombies, ou l’ont trouvé abandonné de cette façon. C’est peut-être la chambre d’Iris ou celle de Felix. AMC décrit les deux comme des scientifiques et il y a un télescope pointé par la fenêtre. La différence est qu’Iris veut restaurer le monde et Felix n’a pas beaucoup d’espoir pour ça.

L-R: Hal Cumpston, Aliyah Royale, Alexa Mansour et Nicolas Cantu | Sarah Shatz / AMC

Les garçons sur ces photos sont Silas, 17 ans, et Elton, 15 ans. Silas est nouveau dans la communauté de The Walking Dead: World Beyond et travaille comme concierge. Il veut rejoindre Hope et Iris pour un voyage à travers le pays pour échapper à son passé troublé. Elton a perdu ses parents lors de l’épidémie mais souhaite continuer son travail.

S’entraîner à un combat dans le «monde au-delà»

Les combats sont une réalité de la vie avec des marcheurs en liberté sur The Walking Dead: World Beyond. Cette photo montre Hope en train de s’entraîner avec Huck (Annet Mahendru) à l’aide d’une arme de poing. Heureusement que le tampon ne mord pas. AMC décrit Hope comme un fauteur de troubles avec une vision pessimiste du monde. De toute évidence, ils l’ont nommée ironiquement.

L-R: Annet Mahendru et Alexa Mansour | Sarah Shatz / AMC

Puis Felix (Nico Tortorella) apparaît, un adulte dans ce monde. Il semble qu’il est déjà prêt à combattre les zombies dans sa veste en cuir avec des armes en bandoulière. AMC décrit Felix comme un agent de sécurité. Les parents de Hope et Iris l’ont sauvé de la rue avant même l’épidémie, alors il se sent maintenant responsable des filles.

Nico Tortorella | Macall Polay / AMC

Huck est l’ami de Felix et un mentor de Hope. Huck croit toujours aux gens qui travaillent ensemble. Va-t-elle déteindre sur Hope? Trouveront-ils des alliés dignes de confiance pour lui donner raison? Découvrez The Walking Dead: World Beyond.

Le nouveau «Walking Dead»

The Walking Dead: World Beyond ne fera pas de compromis sur les zombies. L’une des images récemment publiées montre deux horribles marcheurs. Ils ont l’air brûlés, et le dépotoir fumant pourrait faire allusion à ce qui les a fait entrer. Bien sûr, ils viennent toujours pour nos héros.

The Walking Dead: World Beyond | Macall Polay / AMC

Même avec trois spectacles Walking Dead remplis de zombies, les artistes des effets de maquillage ne manquent pas de permutations sanglantes de marcheurs morts-vivants.