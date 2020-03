WrestleMania 36 se déplace au milieu d’un coronavirus

2020-03-17 01:30:07

WrestleMania 36 sera transféré au WWE Performance Center au milieu de l’épidémie de coronavirus, mais sera toujours diffusé en direct le 5 avril.

WrestleMania 36 sera déplacé au WWE Performance Center au milieu de l’épidémie de coronavirus.

L’événement annuel de lutte devait avoir lieu le 5 avril au stade Raymond James de Tampa Bay, mais il a maintenant été déplacé vers le lieu privé, les matchs étant toujours diffusés en direct via le paiement à la séance.

Un porte-parole de la WWE a déclaré dans un communiqué: “En coordination avec les partenaires locaux et les représentants du gouvernement, WrestleMania et tous les événements connexes à Tampa Bay n’auront pas lieu. Cependant, WrestleMania sera toujours diffusé en direct le dimanche 5 avril à 19 h HE sur WWE Network. et être disponible en pay-per-view. Seul le personnel essentiel sera sur le plateau fermé au centre de formation de la WWE à Orlando, en Floride, pour produire WrestleMania. ”

L’événement de cette année sera présenté par le champion de la WWE Brock Lesnar en défense contre le vainqueur du Royal Rumble Drew McIntyre, avec John ‘Bradshaw’ Layfield,

et Nikki et Brie Bella intronisés au WWE Hall of Fame.

La WWE a publié une déclaration sur son site Web à l’époque, qui se lisait comme suit: “Nikki et Brie Bella, deux des superstars féminines les plus emblématiques de l’histoire de la WWE, sont les dernières intronisées dans la classe du Hall of Fame de la WWE en 2020. Elles prendront leur lieu dans le hall sacré le jeudi 2 avril, à Tampa, en Floride, pendant la semaine 36 de WrestleMania. Les Bella Twins rejoignent Batista et les membres de nWo Hulk Hogan, Scott Hall, Sean Waltman et Kevin Nash dans la classe 2020 jusqu’à présent. temps à la WWE, les Bella Twins faisaient partie de nombreuses rivalités classiques, affrontant Charlotte Flair, Sasha Banks, Becky Lynch, Stephanie McMahon et même les uns des autres. Ils ont également contribué à introduire une nouvelle génération de fans à la WWE avec leur hit émissions de télé-réalité “Total Divas” et “Total Bellas”, ainsi que leur chaîne YouTube, qui compte plus de 2,6 millions d’abonnés. “

Mots clés:

Retour au flux

.