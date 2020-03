Y a-t-il un jeu d’arraché à chaque saison de «RuPaul’s Drag Race»?

La Drag Race de RuPaul regorge de juges invités célèbres et peut-être même d’une ou deux personnifications. Ou huit. C’est, bien sûr, pour le Snatch Game, un défi bien-aimé de cette série de compétition de réalité. Y a-t-il un Snatch Game à chaque saison de RuPaul’s Drag Race? Qu’est-ce qui fait de ce défi un favori des fans? Voici notre regard sur l’histoire du jeu de RuPaul sur Match Game.

Snatch Game a commencé la saison 2 de ‘RuPaul’s Drag Race’

Comme un jeu sur le jeu télévisé, The Match Game, ce défi demande aux participants de Drag Race de mettre leur meilleur visage de jeu, ou plutôt le visage de jeu de quelqu’un d’autre. Les interprètes s’habillent en personnages publics et répondent aux questions en tant que personne – et le rendent drôle.

RuPaul a débuté ce défi pour la première fois au cours de la saison 2. Maintenant, avec plus de 11 saisons en première et disponibles pour la frénésie et une 12e en préparation, le Snatch Game est un défi inclus dans chaque saison.

Cela comprend les émissions dérivées de RuPaul comme Drag Race: All-Stars de RuPaul et Drag Race UK. C’est devenu synonyme de l’émission, certains fans ayant hâte de se faire passer pour des célébrités chaque saison.

Il y a eu quelques performances emblématiques de Snatch Game sur ‘RuPaul’s Drag Race’

Bien que Snatch Games ne soit pas une indication exacte de qui réussira bien dans la compétition, historiquement, ceux du «Top 3» réussissent souvent bien dans ce défi. Aquaria, la gagnante de la saison 10, a remporté le Snatch Game pour son interprétation de Melania Trump.

Bianca Del Rio (Judge Judy) et Violet Chachki (Alyssa Edwards) ont toutes deux bien performé lors de leurs Snatch Games respectifs, pour ensuite remporter la compétition de téléréalité. Cependant, il y a eu quelques imitations de célébrités emblématiques au fil des ans, – Alaska en tant que Mae West, Alexis Michelle en tant que Liza Minnelli, et Naomi Smalls en tant que Wendy Williams pour n’en nommer que quelques-uns.

Les candidats à «RuPaul’s Drag Race» préparent leur maquillage et leurs cheveux | Mark Boster / Los Angeles Times via .

Les anciens concurrents ont commenté l’importance de Snatch Game pour ‘RuPaul’s Drag Race’

Pour la première saison de RuPaul’s Drag Race UK, les candidats ont de nouveau été mis au défi de se faire passer pour des célébrités. L’une des performances les plus mémorables a été celle de La Vivienne, l’une des trois meilleures reines de la saison.

“C’est la chose la plus étonnante qui aurait pu en sortir, car Snatch Game est le seul épisode que j’attends toujours avec impatience chaque saison”, a déclaré la Vivienne à propos de sa performance emblématique de Donald Trump Snatch Game pendant Drag Race UK selon le Gay Times.

“Nous avons vu un peu d’accalmie dans Snatch Game au cours des deux dernières années, donc pouvoir apporter ce vernis à Snatch Game est tout simplement incroyable”, a-t-elle poursuivi. “Les impressions sont quelque chose que j’aime faire, donc si j’avais baisé Snatch Game, j’aurais été vraiment en colère contre moi-même. Je suis tellement heureux.”

RuPaul n’a pas partagé si, ou quand, Snatch Game sera diffusé au cours de la saison 12. Cependant, les fans peuvent s’attendre à ce défi dans les semaines à venir. Nouveaux épisodes de la première de RuPaul Drag Race le vendredi VH1.

D’ici là, les fans peuvent diffuser des épisodes de cette série de téléréalité sur VH1.com.