Y aura-t-il un épisode de Noël?

Les fans adorent «Blue

Bloods »en raison de l'accent mis sur la famille. Y aura-t-il un Noël spécial

épisode cette année? Showbiz Cheat Sheet vous dira à quoi vous attendre cette semaine.

Quand «Blue Bloods» reviendra-t-il en 2020?

Tom Selleck et le casting des Blue Bloods | John Paul Filo / CBS via .

Le premier épisode des «Blue Bloods» en 2020 sera diffusé le vendredi 3 janvier à 22 h 00. Heure normale de l'Est. Le dernier nouvel épisode a été diffusé le 6 décembre 2019. Dans cet épisode (saison 10, épisode 10, intitulé «Bones to Pick»), Danny et Baez étaient chargés d'enquêter sur la mort d'une femme trouvée dans un club d'hommes.

Nous voyons également Jamie et Eddie s'affronter sur la politique de genre. Les choses deviennent tendues entre eux après qu'Eddie (Vanessa Ray) a remis à Jamie (Will Estes) une liste de miel. Jamie ne semble pas ravi et oublie plus tard de faire ce qu'Eddie a demandé. Il complète finalement la liste, mais le couple a un autre moment tendu.

Est-ce que ‘Blue Bloods’ diffusera un épisode de Noël?

Vous attendiez probablement un nouvel épisode "Blue Bloods"

depuis quelque temps maintenant. Les vacances ont donné lieu à plusieurs reprises. Malheureusement,

l'épisode diffusé pendant la semaine de Noël sera également rediffusé. Cependant, «Blue

Bloods "a fait mention de Noël lors du dîner de famille dans la saison 10, épisode

10. D'une certaine manière, les téléspectateurs ont déjà eu leur épisode de Noël «Blue Bloods».

Pendant le dîner en famille, Eddie a mené la grâce. Cependant, sa prière a été un peu précipitée, alors Frank est intervenu et a rappelé à tout le monde que les prières sont généralement accordées plus d'attention et dites plus lentement pendant la saison des vacances. Eddie était confus quant à la façon dont les prières des fêtes sont dites, explique Henry. "Pendant la saison de Noël, nous aimons essayer d'ajouter un peu plus de grâce à notre grâce", a déclaré Henry.

"Blue Bloods" avait des éléments de Noël pendant la saison 10, épisode dix

Will Estes et Vanessa Ray sur Blue Bloods | Patrick Harbron / CBS via .

Vous n'obtiendrez peut-être pas l'épisode de Noël "Blue Bloods" que vous espériez, mais cela ne signifie pas que vous serez laissé de côté dans le froid. Il y avait des éléments de Noël dans "Blue Bloods" saison 10, épisode 10. Par exemple, dans la première scène avec Jamie et Eddie, si vous écoutez attentivement, vous pouvez entendre la chanson "Jingle Bells" jouer au poste de police. Il y a aussi un poinsettia dans le coin du bureau de Jamie. Et avant le dîner en famille, les Reagan chantent «Ça commence à ressembler beaucoup à Noël». Eddie souhaite même à tout le monde un joyeux Noël tôt.

Bien qu'il n'y ait pas de nouvel épisode "Blue Bloods" avant

2020, la bonne nouvelle est que vous aurez une chance de rattraper votre retard sur les épisodes si vous avez raté

quelques-uns ici et là. Et si vous êtes nouveau dans la série, c'est le moment idéal

pour commencer à regarder les saisons passées.

Lire la suite: Est-ce que

le casting des «Blue Bloods» s'entend-on?

Consultez la feuille de triche Showbiz sur

Facebook!