Y aura-t-il une nouvelle saison de «Little People, Big World»? Une nouvelle bande-annonce promet de «grands changements» pour la famille Roloff

Cela fait 14 ans que les téléspectateurs ont rencontré la famille Roloff pour la première fois. La série TLC de la famille Little People, Big World, créée en 2006. Elle met en vedette Matt et Amy Roloff, qui ont le nanisme, et leurs enfants Molly, Jacob et Jeremy, qui sont tous de taille moyenne, et Zach, qui est une petite personne. .

Au fil des ans, les fans ont suivi les Roloffs qui ont connu de nombreux hauts et bas de la vie, notamment des problèmes de santé, des mariages, des bébés et des divorces. Le spectacle a même été brièvement annulé en 2010 avant que TLC ne change d’avis et décide de le ramener. Maintenant, une décennie plus tard, les fans se demandent quand une nouvelle saison de Little People, Big World sera présentée.

«Little People, Big World» revient le 31 mars

Les fans de la famille Roloff inquiets de la répétition du drame de l’annulation de 2010 n’ont pas à s’inquiéter. La famille sera de retour sur le petit écran à partir du 31 mars, quand une nouvelle saison de Little People, Big World sera diffusée à 9 / 8c sur TLC.

Cela fait environ 10 mois que de nouveaux épisodes ont été diffusés. Il y a eu beaucoup de développements depuis que le spectacle a cessé au début de juin 2019. Les nouveaux versements du spectacle verront les Roloffs aux prises avec des changements majeurs, certains heureux et d’autres stressants.

Une saison de «grands changements» et de «nouveaux départs» pour la famille Roloff

Au cours de la nouvelle saison, les Roloff connaîtront de «grands changements» et de «nouveaux départs», selon TLC.

Amy et Matt ont divorcé en 2016, mais ils travaillent toujours à démêler leur vie. Pour elle, cela signifie enfin vendre sa participation dans Roloff Farms à son ex-mari et trouver sa propre maison. Elle atteint également une nouvelle étape dans sa relation avec son petit ami Chris lorsqu’il lui présente une bague en diamant – et une proposition de mariage. Pendant ce temps, Matt et sa petite amie Caryn réfléchissent également à leur avenir ensemble.

«Tout a changé à la ferme», explique Amy dans une remorque pour la nouvelle saison. “La famille que je pensais être pour toujours est différente maintenant.”

Zach et Tori se préparent pour leur nouveau bébé

Zack et Tori Roloff avec son fils Jackson | TLC

De grands développements se produisent également dans la vie des enfants Roloff. Zach, maintenant âgé de 29 ans, a beaucoup grandi depuis qu’il a fait sa première apparition sur Little People, Big World à l’adolescence. Il est marié à sa femme Tori depuis 2015 et ils ont accueilli leur premier enfant, un garçon nommé Jackson, en 2017.

Maintenant, Tori est à nouveau enceinte, cette fois avec une petite fille. Alors que le couple attend pour accueillir leur nouvelle arrivée, ils sont également impatients de savoir si elle sera une petite personne comme son père et son frère aîné.

Que se passe-t-il avec les autres enfants Roloff?

Bien que Zach et Tori apparaissent toujours de LPBW, les téléspectateurs ne verront pas beaucoup des trois autres enfants. Le jumeau de Zach, Jeremy, et sa femme Audrey ont quitté la série en 2018. Mais les fans peuvent toujours suivre le couple. Ils sont tous deux actifs sur les médias sociaux, ont un podcast et ont publié un livre de conseils de mariage en 2019.

Les deux autres enfants d’Amy et de Zach, Molly et Jacob, sont davantage sous le radar. Jacob n’est pas apparu dans la série depuis plusieurs années. Dans un long article Instagram de 2016, il a expliqué qu’il n’était pas d’accord avec la façon dont les producteurs fabriquaient les intrigues. “[T]e programme de l’équipage ne fonctionne pas bien avec la santé et le bonheur de notre famille », a-t-il écrit.

“[T]La famille qui est filmée n’est pas ma famille », a-t-il ajouté. “Ce sont les personnages de Roloff et je n’ai presque rien en commun avec eux, et je ne veux pas être moi-même un personnage.”

Molly garde un profil encore plus bas que Jacob. Son Instagram est réglé sur privé, bien qu’elle apparaisse parfois dans des photos partagées par d’autres membres de la famille. Elle est mariée et résiderait à Spokane, Washington.