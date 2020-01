Yandy Smith dîne sur des camarades de New York, dit ceci à propos de Kimbella

Cette saison de Love & Hip Hop: New York présente le retour de plusieurs membres de la distribution OG, dont Tahiry Jose, Jim Jones et bien sûr Chrissy Lampkin. Les téléspectateurs de longue date de la série se souviendront peut-être de l’histoire entre Tahiry et Joe Budden, mais si vous remontez plus loin dans les annales de LHHNY, vous vous souvenez également de la mauvaise volonté entre Yandy Smith et Chrissy.

Les pots sont remués partout, mais dès le premier épisode, il était clair qu’il y aurait du drame avec Yandy, Chrissy et Kimbella Vanderhee. Yandy a récemment parlé d’une poignée de ses camarades de casting et ses mots ont peint une image de l’endroit où elle se trouve actuellement Kimbella et Chrissy.

Yandy Smith | . / Taylor Hill / WireImage

Pour la plupart, Yandy avait des opinions étincelantes

Lors d’une visite à PeopleTV, Yandy a déclaré que cette saison

elle semble être la cible de l’ire de tout le monde. Bien qu’elle ait encouragé tout le monde à

continuez à regarder – l’épisode 7 est à venir – elle a essentiellement confirmé que la tension continue

avec Chrissy.

L’entretien est devenu intéressant lorsque Yandy a joué avec l’hôte avec ses camarades de casting. Elle a dû dire une chose agréable et une chose «salée» à propos de ceux dont les noms sont apparus.

Jonathan est passionné et aimant mais incompris, tandis que JuJu est belle mais calculée avec ses paroles et ses actions. Selon Yandy, Safaree est comme son frère et Erica est vraiment bonne pour lui.

Lorsque la photo de Kimbella est apparue, Yandy a résumé la belle

se séparer d’elle en disant: “Elle a de belles boucles.” Oh. Mais elle avait plus à dire sur

le côté salé et a ajouté ceci sur son ancien ami:

«Elle fera des choses pour la télévision, vendra son âme pour un dollar.

. Je souhaite juste que je puisse la mettre à l’école des coups durs de Yandy et la mettre en bobine

de retour. “

Et Chrissy Lampkin? Yandy l’a complimentée pour son équilibre, mais a dit qu’elle pense que Chrissy pourrait montrer un peu plus de maturité avec la façon dont elle gère les relations. Peep it.

Quel est le problème avec Yandy, Kimbella et Chrissy?

La saison dernière sur Love & Hip Hop: New York, une faille

entre Yandy et Kimbella est devenu hors de contrôle et les deux dames n’étaient pas sur

Termes parlants. Au moment où les retrouvailles se sont déroulées, ils se disputaient encore,

avec Kimbella qualifiant Yandy de «faux» et de «manipulateur».

Kimbella a gardé cette même énergie au début de la saison 10, et elle a fait du canot avec Chrissy et s’est liée de leur aversion pour Yandy. C’était après que Chrissy a commencé un combat avec Kimbella en arrière dans la saison deux. La paire semble l’avoir dépassé.

Depuis que les femmes s’associent avec certaines des mêmes personnes, elles se sont rencontrées et ont eu des conversations entre elles, et à une occasion, Kimbella a rapporté certains des commentaires de Yandy à Chrissy à son sujet.

Les téléspectateurs ne comprennent pas la relation entre Kimbella et

Chrissy étant donné leur histoire, mais le premier a expliqué où ils en étaient et

a précisé que cela n’avait rien à voir avec la haine de Yandy. En tant qu’invité sur le podcast «Onsite» de Rah Ali,

Kimbella a dit qu’elle et Chrissy avaient une compréhension.

“Nous ne sommes pas amis. Nous avons une compréhension et nous nous respectons en ce moment. C’est tout ce qui compte. »Elle a dit qu’ils avaient tous deux souffert après le combat diffusé en 2011, mais que le respect mutuel était la situation.

Est-ce que les choses iront mieux avec Yandy et ces femmes?

Yandy a exhorté PeopleTV et les téléspectateurs à continuer de regarder l’émission cette saison, mais il semble que Kimbella et elle ne soient toujours pas dans les meilleures conditions. Elle se concentre sur elle-même, sa famille et ses entreprises, occupée par une ligne de soins de la peau et de l’immobilier.

Kimbella, pour sa part, ne croit pas que Yandy soit honnête dans la série – ou dans ses confessionnaux – et est toujours contrarié que Yandy et Jonathan aient parlé de cette infâme bagarre avec Chrissy de 2011. En l’état, Kimbella et Yandy sont pas en bons termes sur le spectacle ou dans la vraie vie.