Yara Shahidi se défend

Yara Shahidi profite de “deux ans de non” et n’accepte que les choses avec lesquelles elle se sent à l’aise.

L’actrice de 20 ans embrasse ce qui la met à l’aise et ne sacrifie pas ses propres valeurs pour rendre les autres heureux.

Elle a dit: “J’ai eu une” année de non “l’année dernière qui se transforme maintenant en deux ans de non, et c’est tout d’être à l’aise de demander ce que vous voulez et ensuite, tant que tout ce que vous demandez est enraciné dans vos valeurs personnelles, vous ne devriez ressentir aucune façon de demander ces choses.

“Je voulais juste me sentir plus à l’aise en insistant sur les choses que je savais que je voulais.”

La star de ‘Grown-ish’ a insisté sur le fait qu’elle n’est jamais déraisonnable dans ses demandes et préfère être “perturbatrice” si cela signifie se défendre.

Elle a dit: “Je suis assez pratique de toute façon, il y a très peu de choses pour lesquelles je demande quelque chose qui devrait me déplaire.

“La plupart du temps, ils sont enracinés dans leur volonté de faire avancer les choses du mieux possible.

“Je pense que, surtout en tant que femme de couleur, il est souvent difficile de dire non.

“Il est perçu comme perturbateur au lieu d’un catalyseur pour parvenir à quelque chose de mieux. Je suis prêt à déstigmatiser le mot non, parfois vous devez être perturbateur.

“Et vraiment, il s’agit de votre devoir en tant que femme de prendre soin de vous aussi bien que de prendre soin des autres. C’est important pour les femmes de se souvenir.”

Yara est connue pour son activisme, y compris sa campagne de rassemblement pour que les jeunes électeurs s’inscrivent, et s’exprimer sur les causes qui comptent ne lui semble pas difficile.

Elle a déclaré au magazine Grazia: “Je viens d’une famille très engagée, donc le militantisme ne semblait pas sortir de l’ordinaire.

“SI quoi que ce soit, c’était comme, à mesure que ma plate-forme grandissait, de même que l’espérance de poursuivre les conversations que nous avons depuis ma naissance.

“Maintenant, mon truc est, comment pouvons-nous rester orientés vers l’action, en particulier compte tenu des prochaines élections?

“J’ai l’impression que ce n’est plus une question de savoir comment amener les jeunes à prendre soin des enfants. Il s’agit maintenant de savoir comment donner aux jeunes la possibilité d’agir en fonction de leurs sentiments?”

