Yolanda Hadid dit que Dieu a donné la maladie de Lyme à Justin Bieber à des fins plus élevées (exclusif)

Yolanda Hadid accueilli Justin Bieber dans le giron en tant que défenseur de haut niveau de la lutte contre la maladie de Lyme.

L’ancienne star de “Real Housewives of Beverly Hills” a félicité la pop star de 25 ans pour avoir révélé qu’il souffrait de la maladie au début du mois et a expliqué pourquoi elle pensait que leur diagnostic était pour le plus grand bien.

“Je suis tellement fier de lui qu’il comprend que Dieu nous l’a donné pour un but plus élevé et que c’est d’aider les autres et de faire partie de la recherche d’un remède abordable pour tout le monde”, a expliqué l’homme de 56 ans. a déclaré à Los Angeles cette semaine.

“Je pense que c’est un jeune homme extraordinaire. Et je suis tellement fier de lui pour avoir parlé de cette cause très sérieuse où il va aider des centaines et des milliers de jeunes enfants qui ont des symptômes mentaux qui, tu sais, ne sont pas mentalement malades, ils ont la maladie neurologique de Lyme “, a-t-elle ajouté.

Yolanda parle de son diagnostic depuis sept ans – y compris la rédaction d’un livre sur le sujet – et a expliqué comment la maladie est souvent mal comprise.

“C’est une infection du cerveau. Quand j’étais sur ‘Housewives’, je veux dire, les filles ont dit, vous savez, à la télévision nationale, elles ont dit que j’avais la maladie de Munchausen. Vous savez, elles ont dit: ‘Oh, elle invente ça, car comment pouvez-vous être aussi beau et avoir autant de problèmes ”, a-t-elle expliqué.

“Cela se manifeste dans la dépression et l’anxiété et, vous savez, les sautes d’humeur, juste dans toutes sortes de choses mentales. Et beaucoup d’enfants sont placés dans des hôpitaux psychiatriques parce qu’ils ne sont pas correctement diagnostiqués avec la maladie neurologique de Lyme.”

Le modèle américano-néerlandais a révélé comment les symptômes initiaux – «être chroniquement fatigué, symptômes de la grippe, douleurs articulaires, maux de tête, migraines sévères» – peuvent évoluer vers quelque chose de pire.

“Cela finit par se transformer en dépression et vous pensez que vous êtes mentalement malade, comme vous pensez que vous devenez fou. Mais si vous le soignez correctement, tout disparaît, parce que nous ne sommes pas mentalement fous, nous sommes juste malades . “

Yolanda a déclaré qu’elle espérait que son expérience avec la maladie serait utile pour la chanteuse “Désolé”.

“J’ai essayé de l’aider, vous savez, et de lui envoyer des choses qui ont fonctionné pour moi et je prie juste pour lui et je sais qu’il va s’en sortir”, a-t-elle admis. “Et, comme je l’ai dit, je suis tellement heureux qu’il comprenne que Dieu l’a donné à des gens comme lui et moi et bien d’autres et nous sommes censés en parler, parce que j’ai aidé de nombreuses célébrités qui ne le font pas en parler et je suis juste content qu’il le fasse. “

Plus tôt ce mois-ci, Justin est allé sur Instagram pour informer ses fans de son diagnostic de la maladie de Lyme et qu’il a également souffert “d’un grave cas de mono chronique qui a affecté ma peau, la fonction cérébrale, l’énergie et la santé globale”.

Il a déclaré qu’il révélerait plus de détails dans sa prochaine série de docu YouTube.

