Yolanda Leak avait-elle un deuxième petit ami secret?

De temps en temps, les fans de 90 Day Fiancé voient leurs craintes de pêche au chat se réaliser. Et dans la dernière saison de 90 Day Fiancé: Avant les 90 Days, les fans craignent que ces craintes ne se réalisent pour Yolanda Leak. Cependant, dans une tournure surprenante des événements, il se pourrait bien que Yolanda Leak soit celle qui joue ici. Alors que les fans soupçonnent Williams de pêcher Yolanda sur Instagram, il se pourrait bien que Yolanda ait tiré la laine sur les yeux de Williams – elle a peut-être eu un deuxième Instagram beaux tout le temps.

L’histoire de Yolanda Leak avant «90 Day Fiancé»

Yolanda fuite de fiancé de 90 jours | dietnot2017 via Instagram

La nouvelle saison de 90 Day Fiancé: Before the 90 Days comprend Yolanda Leak, une femme de 51 ans de Las Vegas, Nevada. Yolanda est mère de six enfants et veuve.

Après la mort du mari de Yolanda Leak, Dwayne, la star de télé-réalité a subi un voyage de perte de poids sauvage au cours duquel elle a perdu la moitié de son poids corporel.

Lors de la première de la saison, Yolanda a expliqué: «J’ai surmonté beaucoup de difficultés dans ma vie, mais le plus gros obstacle était mon poids. J’avais plus de 300 livres. ”

Yolanda a poursuivi en expliquant que le décès de son mari avait changé sa vie. Elle a dit: «Lorsqu’il est décédé, cela m’a réveillé. Je savais qu’il était temps de changer ma vie et de retrouver la santé, pas seulement pour moi, mais surtout pour mes enfants. » Avec son objectif en tête, Yolanda Leak a pu perdre plus de 150 livres.

Ensuite, elle a rencontré un homme en ligne – quelqu’un sur Instagram prétendant être du Royaume-Uni, nommé Williams.

Williams pêche-t-il?

Yolanda fuite de fiancé de 90 jours | dietnot2017 via Instagram

Yolanda Leak est peut-être heureuse d’avoir rencontré Williams, mais ses enfants ne sont pas tout à fait sûrs qu’il est la vraie affaire. La fille de la star de 90 Day Fiancé a expliqué qu’elle s’inquiétait pour sa mère et sa relation avec Williams.

Lors de la première, sa fille a déclaré: “Je suis heureuse pour ma mère, mais je veux juste la protéger et savoir si ce type est vraiment véridique.”

Williams semble toujours avoir des problèmes avec sa caméra, et donc Yolanda Leak n’a pas encore discuté avec l’homme en vidéo. Cela, combiné à l’accent anglais suspect de Williams, amène les fans à se demander s’il catfishing Yolanda.

Lorsque Yolanda a dit à sa fille qu’elle était amoureuse de Williams, sa fille a répondu: «Vous ne l’avez pas FaceTimed! Vous êtes délirant. “

Yolanda Leak avait-elle un petit ami secret?

Cependant, il s’avère que parmi toutes ces préoccupations pour Yolanda Leak, c’est peut-être elle qui a joué Williams après tout. En fait, Soap Dirt a récemment rapporté que la star de 90 Day Fiancé avait peut-être eu un deuxième petit ami et savait peut-être que Williams pêchait au chat avant le spectacle.

Selon Soap Dirt, Yolanda Leak était bien consciente que Williams la pêchait avant le spectacle et a décidé de se rendre sur le site pour promouvoir son livre et gagner de l’argent en cours de route. Soap Dirt dit que l’autre petit ami Instagram de Yolanda, Uche, a renversé les haricots.

Uche prétend également être sorti avec Yolanda via Instagram et est originaire du Nigéria. Il a également affirmé que Yolanda était payée 2 000 $ par épisode, disant: “C’est ce qu’elle m’a dit.”